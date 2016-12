Champions League, poker di Ibra e gol di Cavani: il PSG distrugge l’Anderlecht 5 a 0

10:18 - Era la terza giornata di Champions League, ma per il Paris Saint Germain la partita con l’Anderlecht, giocata in Belgio, è stata poco più che un allenamento. I parigini stravincono 5-0 con un Ibrahimovic stellare, che realizza quattro gol, e la rete di Cavani. Il Psg vola a 9 punti nel Girone C ed è ormai quasi certo del passaggio agli ottavi.

LA CRONACA

Partita senza storia quella tra Paris Saint Germain e Anderlecht, valida per la terza giornata del Gruppo C di Champions League. I parigini, anche se fuori casa, hanno condotto una partita in attacco praticamente per tutti i 90' minuti, lasciando poco e niente alla squadra di casa. Dopo un avvio un po' sotto tono, Ibrahimovic e compagni si sono dati la sveglia realizzando tre reti nei primi 36'. Una tripletta, quella di Zlatan, che poi si trasformerà in un magnifico poker che spegne ogni maldicenza sulla sua "sindrome da Champions", secondo cui lo svedese nelle partite di coppa tende a scomparire. Il primo gol arriva al 17': Van Der Wiel scende sulla destra come un treno e serve un pallone perfetto in area su cui si avventa lo svedese per il tap-in che vale l'1-0. Il raddoppio del PSG arriva sempre dall'asse vincente Van Der Wiel-Ibra. L'olandese porta ancora palla sulla sua fascia e pennella l'ennesimo assist per Zlatan, che di tacco sotto porta beffa per la seconda volta Kaminski. La tripletta dello svedese, che arriva al 36', è spettacolo puro: una botta potentissima da fuori area al volo, di prima, che spedisce la palla dove nessun portiere potrebbe mai arrivare, è 3-0 e partita chiusa prima ancora che possa iniziare. Nel secondo tempo il copione è sempre lo stesso, Il Psg attacca, fa possesso palla e spettacolo, l'Anderlecht fa da semplice comparsa e da spettatore non pagante. Al 7' st. è già 4-0: Edinson Cavani, un po' in ombra nel primo tempo, viene servito in area da Matuidi, l'uruguayano controlla e realizza l'ennesimo gol per i parigini. La festa sugli spalti per i tifosi del PSG, però, non si ferma qui. Al 17' st. è ancora Ibrahimovic ad andare a segno con un perfetto tiro di destro ad incrociare, su un ottimo assist di Thiago Motta. Il pallone prima finisce sul palo e poi si infila alle spalle di Kaminski. 5-0 e partita chiusa. Il PSG vola a 9 punti nel Gruppo C e si qualificherà, con ogni probabilità, agli ottavi di finale di Champions League come prima del proprio gruppo.

LE PAGELLE

IBRAHIMOVIC 8: Zlatan è inarrestabile. Realizza tre reti nel giro di 36' e chiude la partita prima ancora che l'Anderlecht abbia l'occasione di capire cosa stia succedendo. Se il primo gol è ordinaria amministrazione, un tap-in facile facile da dentro l'area piccola, il secondo gol di tacco è il crocevia che porta alla terza rete: una botta pazzesca al volo, di prima, da fuori area, che va ad infilarsi dove il portiere dell'Anderlecht non potrebbe arrivarci neanche se si chiamasse Superman. Il quarto gol è la logica conclusione di una partita che ha visto lo svedese unico protagonista

VAN DER WIEL 7: L'Inter in estate lo voleva, poi non se n'è fatto più niente perché si era preferito virare su Isla, sfumato anche lui. I dirigenti nerazzurri, quindi, saranno contenti di sapere che hanno rinunciato ad un giocatore che, almeno stasera, sembra il Maicon dei tempi d'oro. Attacca, corre, crossa, difende e serve due assist d'oro per Ibrahimovic. Certo, è facile giocare bene quando in squadra sono tutti fenomeni, ma Van Der Wiel ha più volte dimostrato di essere un ottimo giocatore. La gara di stasera lo ha solo confermato.

CAVANI 6,5: Il Matador, a dir la verità, stasera era un po' in ombra. Segna, è vero, ma per tutto il primo tempo viene totalmente messo in ombra dallo scintillio di Zlatan Ibrahimovic. L'uruguayano, allora, cerca di giocare più arretrato, proponendosi più come uomo di costruzione che finalizzatore e la cosa gli riesce più o meno bene. Nel secondo tempo entra in campo con un piglio diverso e si vede: al 7' st. realizza il gol del 4-0, servito da un ottimo Matuidi, e poi riesce a procurarsi punizioni pericolose e ad andare vicino alla doppietta, tanto che nel finale gli viene annullata una rete per fuorigioco, che c'era.

VERRATTI 7: Partita diligente e ordinata per il centrocampista azzurro, che dimostra maturità e ottime geometrie di gioco. Verratti guida il centrocampo parigino, coadiuvato splendidamente da Thiago Motta e Matuidi, dettando i passaggi e i tempi di tutta la squadra. Impagabili i lanci lunghi con cui, spesso, riesce a piazzare l'attaccante solo davanti alla porta difesa da Kaminski e a far ripartire l'azione. Quello che in Nazionale è considerato il vice Pirlo, a Parigi non lo sostituirebbero con nessuno, neanche con il centrocampista bianconero.

N'SAKALA 4: La partita del terzino sinistro belga è stata disastrosa. Van Der Wiel, un incubo costante da quella parte, è andato via che era un piacere e N'Sakala non è riuscito a fermarlo in nessun modo. Il difensore sarà l'unico a chiudere la partita con un'ammonizione, a dimostrazione del fatto che il giocatore ha sofferto tantissimo le sortite offensive sulla sua fascia.

KAMINSKI 4: Il portiere dell'Anderlecht è stato il giocatore più martoriato della squadra, costretto a essere l'ultimo baluardo tra Ibrahimovic e la porta belga. Fino al 17' ha fatto quel che ha potuto per tenere inviolata la sua porta, ma quando lo svedese ha deciso di dare una scossa alla partita non c'è stato nulla da fare. Serata da dimenticare