Champions League,  Pazzini torna tra i convocati del Milan dopo più di 6 mesi 

19:03 - E' arrivato il momento tanto atteso da Giampaolo Pazzini e dai tifosi del Milan. L'attaccante rossonero è stato infatti convocato da Allegri per la delicata sfida di Champions League contro l'Ajax. La punta era assente dallo scorso 19 maggio, quando il diavolo vinse a Siena e conquistò i preliminari di Coppa, per un'operazione al ginocchio destro che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi e costretto la società a intervenire sul mercato.

L'assenza di Pazzini, autore lo scorso anno di 15 gol, e quindi determinante per la rimonta del Milan in campionato, si è fatta sentire in questi mesi, come ammesso anche dallo stesso Allegri. Ora il tecnico rossonero ritrova la sua punta e riavrà così a disposizione un'importante soluzione offensiva in più in vista dei prossimi appuntamenti e del prosieguo di stagione.