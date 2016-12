Champions League, Napoli: ventuno convocati per il Marsiglia e Higuain c'è

16:08 - Il Napoli ha dato il via alla missione Champions League. Seduta mattutina con la squadra divisa in due gruppi, poi Benitez ha comunicato la lista dei ventuno convocati per la sfida di martedì sera a Marsiglia: out gli infortunati Zuniga e Britos, c'è Uvini, alla prima chiamata 'europea'. Lunedì la partenza alla volta della Francia. Il grosso dubbio è legato alle condizioni di Higuain, che a Roma ha preferito partire dalla panchina.

Il Napoli ha messo alle spalle la sconfitta dell'Olimpico e torna in Europa dopo la sconfitta a Londra contro l'Arsenal. Fuori causa Zuniga, che sarà operato in artroscopia al ginocchio destro e sarà costretto a uno stop di un mese, e Britos, alle prese con la lussazione di una clavicola (lunedì la visita per valutare la necessità di un intervento). Regolarmente nella lista dei convocati Higuain, che si è allenato con i compagni, segno che i guai muscolari sono alle spalle. Resterà da vedere se l'argentino sarà in grado di scendere in campo dal 1'.



La lista completa dei convocati per la sfida del Velodrome, valida per la terza giornata del gruppo F: Rafael, Reina, Colombo, Albiol, Cannavaro, Fernandez, Uvini, Armero, Behrami, Dzemaili, Hamsik, Inler, Maggio, Mesto, Radosevic, Callejon, Mertens, Higuain, Insigne, Pandev, Duvan.