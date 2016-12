Champions League: Milan, urna da paura

10:33 - Oggi alle 12 (diretta streaming su Sportmediaset.it a partire dalle 11.50 e in tv su Premium Calcio) il Milan conoscerà la sua avversaria negli ottavi di Champions League. A Nyon la squadra di Allegri, unica italiana rimasta nella massima competizione europea, è attesa da un'urna da paura: Real Madrid e la detentrice Bayern Monaco sono da evitare assolutamente, ma spaventano anche le altre cinque, con il rischio Chelsea, Ibra e Borussia Dortmund.



Agli ottavi la squadra di Allegri, arrivata seconda nel Girone H, affronterà una tra Manchester United, Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Impossibile l'incrocio col Barcellona, già affrontato nel girone.

Comunque andrà sarà una grande sfida per il Milan. Ora come ora l'avversario più abbordabile è il Manchester United. Anche pescare l'Atletico Madrid potrebbe essere un buon sorteggio: la squadra di Simeone è in testa alla Liga a parti punti con il Barcellona ma ha poca esperienza internazionale. Tra le squadre non teste di serie: Bayer Leverkusen, Galatasaray, Olympiacos, Manchester City, Schalke 04, Arsenal e Zenit San Pietroburgo. Gli ottavi di finale sono in programma: andata 18-19 o 25-26 febbraio; ritorno 11-12 o 18-19 marzo.