Champions League: Milan-Barcellona al tedesco Brych, l'arbitro del gol fantasma in Bundesliga

18:31 - Sarà il tedesco Felix Brych ad arbitrare Milan-Barcellona di Champions League, in programma martedì sera a San Siro. Una decisione clamorosa: appena due giorni fa Brych è stato protagonista di un clamoroso errore in Bundesliga, convalidando un gol fantasma al Bayer Leverkusen nella trasferta contro l'Hoffenheim. I suoi assistenti saranno Mark Borsch e Stefan Lupp. Arbitri addizionali Tobias Welz e Guido Winkermann. Quarto uomo Tobias Christ.

Tre i precedenti di Brych con il Milan in Champions League: Milan-Real Madrid 1-1 nella stagione 2009-10, Ajax-Milan 1-1 nel 2010-11 e Zenit-Milan 2-3 nella stagione 2012-13. Un solo trascorso del fischietto tedesco con il Barcellona: Chelsea-Barcellona 1-0 della stagione 2011-12.



Il Napoli, impegnato martedì a Marsiglia, sarà diretto dal turco Cuneyt Cakır (assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, arbitri addizionali Huseyin Gocek e Barıs Simsek, quarto uomo Mustafa Eyisoy).

Intanto, per quanto riguarda il gol fantasma durante Hoffenheim-Leverkusen, nessuna decisione verrà presa dalla Federcalcio tedesca (Dfb) prima della fine di ottobre. Per ora, secondo quanto annunciato dal segretario della Bundesliga Andreas Rettig, è certo che lunedì sarà formalizzata l'apertura di un'inchiesta sull'accaduto. Poi giovedì e venerdì ci sarà il rinnovo dei vertici della Federcalcio, quindi ogni decisione slitterà di qualche giorno.