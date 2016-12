Champions League: Milan-Barcellona 1-1, Messi risponde a Robinho

14:43 - Pareggio d'autore per il Milan nella terza giornata di Champions League: i rossoneri impattano 1-1 col Barcellona e conservano il secondo posto nel gruppo H. Gli uomini di Allegri partono a razzo e al 9' sono già in vantaggio con Robinho, servito alla grande da Kakà. Il Barça si riorganizza e al 23' trova l'1-1 con Messi, abile ad approfittare di un errore in disimpegno. Nella ripresa dentro Balotelli, ma ospiti più pericolosi con Iniesta e Dani Alves.

LA PARTITA

Prova di maturità superata (quasi) a pieni voti. Serviva la Champions per ridare fosforo a un Milan troppo brutto per essere vero e reduce da prestazioni al di sotto delle aspettative e del blasone del club più titolato al mondo. Serviva, forse, anche un avversario tosto come il Barcellona per far capire alla squadra di Allegri che giocarsela – anche in Europa – è possibile se il cuore e l'organizzazione riescono a sopperire a carenze tecniche e infortuni. Il Diavolo esce da San Siro finalmente rinfrancato, sebbene l'avvio di partita facesse pensare addirittura a qualcosina in più. Oltre al risultato, che li mantiene saldamente al secondo posto del gruppo H, i rossoneri sorridono per la ritrovata vena della coppia brasiliana: Robinho gioca 20' da extraterrestre, impensierendo a dismisura i due centrali del Barça e procacciandosi il gol del vantaggio; Kakà, da par suo, non sfigura, anzi conferma le ottime impressioni di sabato. Balotelli, che invece parte dalla panchina, viene buttato nella mischia quando il Milan ansima, ma non riesce a far salire la squadra né a minacciare l'incolumità di Valdes.

L'inizio è tutto di marca rossonera. Dopo aver assistito per un minuto intero, senza interruzioni, al possesso palla sfrenato degli avversari, il Milan sale di tono e d'intensità con il centrocampo, dove De Jong, al rientro dopo il turno di qualifica in campionato, si dimostra vorace. Ma le notizie migliori arrivano là davanti dove Kakà, che inizia largo a sinistra, sembra aver ritrovato la magia. Ricky è pimpante, punta l'uomo e lo salta, costringendo il Barcellona ad allargare le maglie in difesa e consentendo a Robinho (il "falso nueve" di serata) di prendere d'infilata l'area. Da questo schema nasce il gol del vantaggio: Binho pressa Mascherano, lo costringe all'errore, apre su Kakà e riceve in area un cioccolatino solo da scartare: 1-0 e delirio a San Siro. La coppia di amici manda nel panico la difesa del Barcellona, che per qualche minuto è costretta a guardarsi alle spalle per non finire trafitta. Poi l'atteggiamento cambia su entrambi i lati del campo: Allegri, che aveva preparato la gara più sulla difensiva, fa arretrare la squadra, mentre i catalani pigliano in mano il pallino del gioco e non lo mollano. Il gol del pari però nasce da un disimpegno sanguinoso di Zapata, che costringe allo "scontro" Montolivo e De Jong e mette Messi davanti al portiere: 1-1 dopo una piroetta borderline. Mexes sfiora il gol di testa, ma il Milan tendenzialmente si rintana negli ultimi quaranta metri: Kakà si mantiene su standard elevati anche da terzino, sopperendo alle carenze di Constant. Il Barça, in verità, punge poco e solo Sanchez (parata di Amelia) e Neymar, che sparacchia da tutte le posizioni, rischiano il 2-1.

Anche nel secondo tempo il copione non cambia di una virgola. Subentra la stanchezza e il Milan non riparte più, mentre Amelia salva su Iniesta. E' quasi un assedio, ma i rossoneri - cui un Robinho "vecchio stampo" nega stavolta il sorpasso su un assist illuminante di Muntari - controllano con personalità, rischiando meno di quanto l'eloquente dato del possesso palla induca a pensare. Da qui alla fine, oltre a una serie di traversoni sbrogliati con accuratezza da Mexes, solo Adriano sfiora il bersaglio grosso con un tocco ravvicinato da pochi passi su una dormita della difesa. Sarà anche l'ultimo sprazzo di Kakà, che esce dal campo fra gli applausi. Poco prima dentro anche Balotelli, reduce da un periodo di forma risicato: Supermario carica a testa bassa ma non ha molte cartucce da spendere. Il Milan resta compresso dietro nonostante lui abbia il compito di alzare la squadra a rischio soffocamento. L'ultimo brivido è un inserimento di Muntari disinnescato da Valdes, ma come primo esame vero può bastare.



LE PAGELLE

Kakà 7 - Spumeggiante in avvio, quando trova spazio e salta l'uomo. Utile in corso, quando rincorre a tutto campo e fa il difensore aggiunto. Stanchissimo alla fine, ma non giocava una partita vera (e intera) da un'eternità

Messi 7,5 - Principale fonte d'ispirazione per l'attacco del Barça, che con il suo ritmo lento e a volte impacciato non riesce a liberare al tiro le altre punte. Caparbio sul gol del pari, quando perde l'equilibrio, resiste di fisico (!) e punisce Amelia

Zapata 5,5 - Un intervento fondamentale sulla Pulce lo salva da una insufficienza scontata. In partite del genere bisogna rasentare la perfezione per non prenderle. Ma disimpegna in modo impacciato e il Milan paga

Neymar 5 - Fatica ad inserirsi nei meccanismi del nuovo tiki-taka, che il Barça rispolvera per questa occasione "eccellente". Tanto che è costretto a liberarsi al tiro in proprio. Esce prima della fine

Montolivo 6,5 - Buona partita. Non è lucidissimo in fase d'impostazione, ma fa legna e non trascura il sacrificio. Ennesima grande prova a livello di personalità, calcia anche da fuori ma il pallone termina al secondo anello

Amelia 7 - Una parata decisiva e tanti, piccoli interventi che consentono al Milan di restare a galla. Risponde presente, Allegri può fidarsi

Robinho 6,5 - Inizio di intensità surreale, poi cala col passare dei minuti e nel secondo tempo torna il vecchio Binho: il pallone gli sguscia sotto le gambe quando bastava un tocco di punta per mettere fuori uso il portiere



IL TABELLINO

MILAN-BARCELLONA 1-1

Milan (4-3-3): Amelia 7; Abate 6, Zapata 5,5, Mexes 6,5, Constant 5,5; Montolivo 6,5, De Jong 6,5, Muntari 6; Birsa 5,5 (35' st Poli sv), Robinho 6,5 (19' st Balotelli 5,5), Kakà 7 (26' st Emanuelson 5,5). A disp.: Coppola, Silvestre, Nocerino, Matri. All.: Allegri 6,5

Barcellona (4-3-3): Valdes 6; Dani Alves 6,5, Piqué 5,5, Mascherano 5, Adriano 6; Xavi 6,5, Busquets 6, Iniesta 6,5; Sanchez 5,5 (29' st Fabregas sv), Messi 7,5, Neymar 5 (36' st Pedro sv). A disp.: Pinto, Bartra, Montoya, Song, Tello. All.: Martino 6

Arbitro: Brych (Ger)

Marcatori: 9' Robinho (M), 23' Messi (B)

Ammoniti: Montolivo, Muntari (M), Sanchez, Fabregas (B)

Espulsi: -