Champions League: Milan, Allegri "Servirà la gara perfetta e non commento le questioni societarie"

10:19 - "E' un match importante dove troveremo grosse difficoltà perchè il Barcellona è sempre la squadra più forte. Servirà una grande partita sia dal punto di vista fisico che mentale. Insomma la gara perfetta". Allegri sprona il Milan alla vigilia della sfida di Champions contro i blaugrana. "Uscire dalla crisi in una partita non si può, dobbiamo solo lavorare e trovare la soluzione per uscire da questo momento. Le questioni societarie? Non commento".

Domani servirà fare un'ottima partita da squadra sia a livello offensivo che difensivo. E' un match importante dove troveremo grosse difficoltà perchè il Barcellona è sempre la squadra più forte. Servirà una grande gara sia dal punto di vista fisico che mentale, una partita perfetta. Bisognerà stare attenti, ma anche avere coraggio di giocare e cercare di fare meglio dell'andata. Gioco monotono? La monotonia è che vinceva sempre. Il Barcellona ha grandi giocatori tecnici, bravi negli spazi stretti e a recuperare palloni. Messi è il più forte del mondo ed è sempre pericoloso, anche se non segna. Domani ci sarà fastidio. Rispetto all'anno scorso hanno Neymar che è bravo a buttarsi negli spazi.



Sicuramente non è un momento facile. Pensiamo prima alla partita di domani sera e poi a quella con il Chievo. Cambio di modulo? Dovrò valutare, abbiamo provato delle situazioni diverse. Io faccio giocare sempre i giocatori nei ruoli più adatti a loro. Balotelli sabato ha avuto un comportamento corretto, sbagliando solo nel fallo in cui è stato ammonito. Anche lui sa che deve migliorare ancora. Le questioni societarie? Non commento queste cose. Io e i giocatori dobbiamo solo pensare a giocare, a raggiungere gli ottavi di Champions e risalire in in campionato. In questi giorni siamo stati insieme e abbiamo lavorato bene insieme.



Uscire dalla crisi in una partita non si può, dobbiamo solo lavorare e trovare la soluzione per uscire da questo momento. I tifosi? Ci sono sempre stati accanto e ci hanno sempre sostenuto. Robinho e Kakà stanno bene, all'andata hanno fatto una bella partita, domani vedremo se saranno del match.