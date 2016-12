Champions League: Marsiglia-Napoli 1-2, ci pensano Callejon e Zapata

13:31 - Nella terza giornata di Champions, il Napoli supera 2-1 il Marsiglia e sale a quota sei punti nel Gruppo F, come Arsenal e Borussia Dortmund. In Francia, la squadra di Benitez sblocca il match nel primo tempo con Callejon (42') e va sullo 0-2 a metà ripresa (67') grazie a un gran gol di Zapata, entrato al posto di Higuain. André Ayew accende le speranze dell'Olympique con un sinistro a quattro minuti dal termine, ma è troppo tardi.

Come accaduto contro il Borussia Dortmund, il Napoli si complica nel finale una partita già chiusa, blindata fino all'86' con un doppio lucchetto. La tenuta mentale, che in Europa difficilmente dà scampo, è l'aspetto su cui Benitez dovrà maggiormente lavorare, visto che il resto è tornato a funzionare a meraviglia.



Un mazzo con decine di chiavi, dove solo una è quella giusta. Il primo tempo del Napoli è un continuo tentativo, paziente e costante, per aprire la porta del Marsiglia. La squadra di Benitez trova spazi inimmaginabili, perché la tattica dei francesi assomiglia più a un harakiri: difesa altissima, che punta a intrappolare i partenopei col fuorigioco; sempre e comunque, incondizionatamente. Si capisce presto che lo spiraglio giusto può aprirsi a sinistra, dove Fanni e Diawara fanno una gran fatica a sincronizzarsi. Mertens è un tamburo e Armero non è da meno, con continue sovrapposizioni che sin da subito fanno vacillare la resistenza marsigliese. Al 13' la prima crepa: il terzino colombiano, servito dal belga, manda a lato di sinistro. Gli azzurri insistono, con Hamsik che ci prova centralmente e Callejon che col passare dei minuti si alza a destra. Le crepe sono due al minuto 34: il Marsiglia, scoperto dopo un angolo a proprio favore, offre una voragine dove si infila Higuain; solo davanti al portiere, il Pipita calcia incredibilmente a lato.



La squadra di Baup, incurante dei segnali nefasti originati dalla propria strategia, prosegue con le medesime idee. Nessuna modifica, nessuna correzione. Così, al 42', Higuain serve col contagiri Callejon, per una volta largo a sinistra: lo spagnolo rientra sul destro e trafigge Mandanda senza esitazione. Dopo la pausa, il Marsiglia esce dagli spogliatoi con più convinzione, ma dietro sono dolori ogni volta che il Napoli ruba palla. Come al 67', quando Hamsik taglia in due il campo innescando l'azione dello 0-2: Zapata, in campo da nove minuti al posto di Higuain, finalizza un assist di tacco di Mertens infilando con un destro a giro. Benitez prima si copre inserendo Mesto per il belga, poi getta nella mischia Insigne, confidando nelle ripartenze. I francesi, però, pescano l'1-2 con un sinistro di André Ayew dal limite dell'area. Si soffre fino alla fine, ma anche questa volta - come col Borussia Dortmund - i tre punti vanno in archivio. Al termine del mini-girone d'andata i punti sono sei come per i tedeschi e per l'Arsenal. Se solo migliorasse la tenuta mentale, potrebbero spalancarsi orizzonti succulenti.

Callejon 7,5 - Poco appariscente, ma fa sempre la cosa giusta nel momento giusto. Ormai è una certezza.



Mertens 7 - Condizioni fisiche eccellenti e spunti interessanti, di quelli che possono cambiare la partita. Suo l'assist (di tacco) per il 2-0.



Higuain 6 - Dopo un mese torna a giocare titolare e, inevitabilmente, la condizione non può essere delle migliori. Manca anche la fiducia nei propri mezzi, oltre che la precisione sotto porta. L'1-1, però, nasce da un suo assist per Callejon. Per adesso, può bastare.



Zapata 7 - Entra al posto del Pipita ed estrae dal cilindro una gemma "alla Del Piero". Il fisico è imponente, Benitez da oggi ha una freccia in più nel proprio arco.



Valbuena 6,5 - L'unico in grado di creare seri pericoli alla difesa partenopea. Ci prova da solo, e contro questo Napoli non è abbastanza.

MARSIGLIA-NAPOLI 1-2

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda 6; Fanni 5 (8' st Abdallah 5,5), Diawara 5, N'Koulou 5,5, Morel 5,5; Romao 5,5, Cheyrou 6; Payet 5,5 (26' st Thauvin 6), Valbuena 6,5, A. Ayew 6; Gignac 5 (31' st J. Ayew sv).

A disp.: Samba, Mendy, Lemina, Imbula. All.: Baup 5,5

Napoli (4-2-3-1): Reina 6,5; Maggio 6, Albiol 6,5, Fernandez 6,5, Armero 6,5; Behrami 6,5, Inler 6,5; Mertens 7 (31' st Mesto sv), Hamsik 6,5 (38' st Insigne sv), Callejon 7,5; Higuain 6 (13' st Zapata 7). A disp.: Rafael, Cannavaro, Dzemaili, Insigne, Pandev. All.: Benitez 7

Arbitro: Cakir (Turchia)

Marcatori: 42' Callejon (N), 22' st Zapata (N), 41' st A. Ayew (M)

Ammoniti: Payet, Cheyrou, J. Ayew (M)

Espulsi: -