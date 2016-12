Champions League, Mancini minaccia la Juve: "Il Galatasaray può farcela"

10:49 - La Juve, a Istanbul, dovrà fare i conti anche col clima della Turk Telekom Arena, dove saranno in 52mila (biglietti già esauriti) a spingere il Galatasaray. "Abbiamo un grande pubblico, veramente straordinario, e questo potrà aiutarci - spiega Roberto Mancini -. Dovremo essere consapevoli di giocarci le nostre chance, la Juve è una grande squadra e sarà molto difficile batterla, ma possiamo farcela. Ottimista? io sono sempre ottimista, per natura.

Il Galatasaray ha un unico risultato a disposizione per passare il turno: vincere. Mancini potrà contare su Drogba ma anche su Sneijder, guarito dall'infortunio dopo un mese d'assenza. Ci sarà anche Muslera, rientrato dopo la frattura a un dito del piede destro. Il Mancio, pur rispettando i bianconeri, ci crede: "Credo che occorrerà avere quella serenità che si deve avere quando si va a giocare una partita di calcio, senza essere nervosi né dubbiosi - dice in un'intervista al Tuttosport -. La Juve probabilmente vincerà anche questo campionato, perché penso sia la squadra più forte in Italia. Però in Champions non conta molto questo".



Ad Antonio Conte mancherà l'infortunato Pirlo, però Mancini teme Pogba: "Andrea è il giocatore fondamentale, quello che detta i tempi. Però hanno Vidal, Marchisio e Pogba, che mi piace molto e sta dimostrando di avere un ottimo potenziale. Due anni fa, prima che andasse alla Juve, al City potevamo prenderlo gratis. Sinceramente non so per quale motivo non l'abbia preso".