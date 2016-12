Champions League, Mancini: "Il Galatasaray rischia più della Juve" 

17:02 - L'avventura di Roberto Mancini in Champions League passa dalla sfida decisiva con la Juventus. Se non vince, il Galatasaray è fuori: "E' una partita complicata, ma esaltante da giocare - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico jesino -. Noi rischiamo più della Juve. L'obiettivo è vincere senza subire gol". L'unica nota lieta della vigilia è l'assenza di Pirlo: "Per loro è una grave perdita, si tratta di un giocatore eccezionale".

"Dobbiamo rimanere concentrati fino all'ultimo minuto - spiega ancora l'ex manager del City - e concedere alla Juve il meno possibile. Io non penso ancora all'Europa League: voglio passare il turno in Champions". Sneijder è reduce da un problemino muscolare: "Le sue condizioni saranno più chiare domattina, ma si sente bene". Non passare il turno, comunque, non sarebbe una tragedia: "Sono qui da due mesi, stiamo migliorando, ma un po' di tempo ci vuole. Il presidente ha detto che se usciamo non è la fine del mondo? Un'osservazione intelligente, è una partita e non una guerra. Forse ora la Juve è in un momento migliore del nostro, ma faremo di tutto per vincere. E passare in un girone con i bianconeri e il Real sarebbe davvero una gran cosa".