Champions League: le formazioni della sesta giornata 

20:03 - Ecco gli schieramenti delle italiane per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League

MERCOLEDI' 11 DICEMBRE

MILAN-AJAX ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Abbiati; De Sciglio, Bonera, Zapata, Constant; Montolivo, De Jong, Muntari; Kakà, El Shaarawy, Balotelli. A disposizione: Coppola, Mexes, Zaccardo, Emanuelson, Poli, Nocerino, Matri. All.: Allegri.



Ajax (4-3-3): Cillissen; Van Rhijn, Moisander, Denswil, Blind; Klaasen, Poulsen, Serero; Schone, Bojan, Fischer. A disposizione: Vermeer, Van der Hoorn, Ligeon, Andersen, Sigthorsson, Hoesen, De Sa. All.: De Boer



Arbitro: Webb (ING)





NAPOLI-ARSENAL ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-2-1): Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Behrami, Dzemaili; Mertens, Pandev, Callejon; Higuain. A disposizione: Colombo, Cannavaro, Britos, Inler, Radosevic, Insigne, Duvan. All.: Benitez.



Arsenal (4-2-3-1): Szczesny; Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Arteta, Flamini; Rosicky, Ozil, Cazorla; Giroud. A disposizione: Fabianski, Vermaelen, Monreal, Walcott, Wilshere, Ramsey, Bendtner. All.: Wenger.



Arbitro: Kassai (UNG)



MILAN-AJAX ore 20.45

Milan (4-3-3): Abbiati; De Sciglio, Mexes, Zapata, Constant; Montolivo, De Jong, Muntari; Kakà, El Shaarawy, Balotelli. A disposizione: Coppola, Bonera, Zaccardo, Poli, Nocerino, Matri, Pazzini. All.: Allegri.

Ajax (4-3-3): Veermer, Van Rhijn, Van der Horn, Moisander, Blind; Serero, Poulsen, Klassen; Schone, Hoesen, Fischer. A disposizione: Cillessen, Denswil, Ligeon, Lobotka, Andersen, Sigthorsson, Bojan. All.: De Boer

Arbitro: Webb (ING)

Le ultime: dopo oltre tre mesi El Shaarawy è pronto a tornare titolare contro l'Ajax, ma mercoledì sera per la sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League il Milan dovrà fare a meno di Abate e di Birsa. Alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra da un paio di settimane, il terzino ha lavorato a parte e non sarà disponibile. Birsa "ha riportato una lesione miotendinea prossimale ai flessori della coscia destra. La prognosi verrà definita nei prossimi giorni". Emanuelson non si è allenato con il gruppo ma è stato comunque convocato, così come Giampaolo Pazzini, alla prima chiamata da maggio. Matri ha svolto regolarmente la sessione d'allenamento dopo essere stato tenuto a riposo precauzionale per un lieve attacco influenzale. Sono a disposizione Muntari (che parte dal 1'), Constant e De Sciglio, destinato a tornare titolare dopo oltre un mese. A centrocampo De Jong preferito a Poli.



NAPOLI-ARSENAL ore 20.45

Napoli (4-3-2-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Behrami, Inler; Mertens, Pandev, Callejon; Higuain. A disposizione: Rafael, Cannavaro, Fernandez, Dzemaili, Radosevic, Insigne, Duvan. All.: Benitez.

Arsenal (4-2-3-1): Szczesny; Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Arteta, Flamini; Ramsey, Ozil, Cazorla; Giroud. A disposizione: Fabianski, Vermaelen, Monreal, Walcott, Flamini, Rosicky, Bendtner. All.: Wenger.

Arbitro: Kassai (UNG)

Le ultime: seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. La squadra ha svolto riscaldamento con il pallone, seduta tecnico tattica e partitella. Differenziato per Reina. Il portiere spagnolo è stato convocato ma resta in dubbio: sarà decisivo il provino che verrà effettuato nella giornata di mercoledì. Rafael si scalda. Mertens dovrebbe giocare dall'inizio con Insigne in panchina. in difesa tornano Armero e Britos.