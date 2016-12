Champions League: le formazioni della quinta giornata 

20:19 - Ecco gli schieramenti dell'ultima italiana impegnata nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League

MERCOLEDI' 27 NOVEMBRE

JUVENTUS-COPENAGHEN ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Padoin, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente

A disp.: Storari, De Ceglie, Peluso, Ogbonna, Marchisio, Vucinic, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lichtsteiner, Pepe, Isla, Giovinco, Barzagli, MottaCopenaghen (4-5-1): Wiland; Jacobsen, Sigurdsson, Mellberg, Bengtsson; Gislason, Delaney, Claudemir, Bolanos, Toutouh; Jørgensen.

A disp.: Christensen, Margreitter, C. Remmer, T. Kristensen, C. Santin, Vetokele, Adi. All. Solbakken

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Braaten



REAL MADRID-GALATASARAY ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Pepe, S. Ramos, Marcelo; Casemiro, Illaramendi; Bale, Isco, Di Maria; Jesè.

A disp.: D. Lopez, Carvahal, Varane, J. Rodriguez, Xabi Alonso, Morata, Benzema. All.: Ancelotti

Squalificati: Modric

Indisponibili: Khedira, Coentrao, C. Ronaldo



Galatasaray (4-2-3-1): Eray; Eboue, Semih, Chedjou, Nounkeu; Melo, Selcuk; Bruma, Burut, Amrabat; Drogba

A disp.: Ufuk, Sabri, Gokhan, Sneijder, Aydin, Burak, Umut. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Muslera, Altintop



Qui Juve: Per la decisiva sfida contro il Copenaghen, in avanti Conte si affiderà ancora alla coppia Tevez-Llorente. Barzagli e Lichsteiner non ce la fanno e non sono stati convocati. Caceres avanzato sulla linea dei centrocampisti. Marchisio dovrebbe tirare il fiato e andare in panchina.