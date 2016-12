12:27 - In attesa della bolgia allo Stadium per il match contro il Real Madrid, Conte potrà contare su una tifosa speciale: Laura Cremaschi. La modella, diventata famosa per i sexy pronostici, ha infatti pubblicato su Twitter una foto col risultato del big match di Champions a Torino. Per Laura i bianconeri vinceranno 2-1. Attenzione però, di solito però non ci prende molto...