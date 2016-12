Champions League: la Juve agli ottavi se... 

00:34 - La Juventus, dopo quattro partite, non ha ancora vinto ed è ultima nel Gruppo B, ma può sorridere. Quando mancano solo 2 match alla fine della fase a gironi di Champions League i bianconeri sono più che mai in corsa per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. Tutto dipenderà dalla squadra di Conte che per essere sicura di passare dovrà conquistare sei punti contro Copenaghen e Galatasaray. Ma possono bastare anche 4 punti.

Con il primo posto e il Real Madrid andati, la corsa per la Juve è su Copenaghen e Galatasaray che per ora hanno un punto in più in classifica rispetto ai bianconeri, quattro contro tre. Con due vittorie non ci sarebbero problemi a conquistare il secondo posto, ma potrebbero essere non necessarie.

Se Tevez e compagni batteranno i danesi e i turchi non vinceranno al Bernabeu contro il Real, agli uomini di Conte potà bastare un pareggio nella tana di Mancini a Istanbul. Niente di complicatissimo, questo grazie al regalone del Copenaghen che ha battuto i giallorossi.

Se il Galatasaray batterà il Real, già qualificato, i bianconeri dovranno vincere in Turchia. Contro il Copenaghen si potrebbe anche pareggiare e poi vincere contro il Galatasaray, a patto che i danesi non vincano contro i Merengues all'ultima giornata.