Champions League: l'Italia può calare il tris agli ottavi 

16:42 - Napoli, Milan e Juve possono fare l'en plein. Quando mancano solo due giornate alla conclusione dei gironi, le tre squadre italiane hanno buone chance per passare agli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Benitez con un punto contro il Borussia Dortmund si qualificherebbe aritmeticamente con una giornata d'anticipo, mentre è un pochino più impervio il cammino dei rossoneri e dei bianconeri che si giocheranno tutto negli scontri diretti con Celtic, Ajax, Copenaghen e Galatasaray.

Ci sono buone chance per avere una grande Italia in Europa, ma c'è anche il rischio fare una Euro figuaraccia con le nostre tre squadre fuori, o al massimo in Europa League (certa per il Napoli). Bisogna evitare a tutti i costi un danno che sarebbe irreparabile per il Rankig Uefa e fare bottino pieno.



Il Napoli è in vetta al Gruppo F a pari punti con l'Arsenal, davanti in virtù degli scontri diretti, e a Dortmund ha la grande chance per qualificarsi con un pareggio. Non sarà sicuramente facile, ma Benitez ha già dichiarato guerra ai gialloneri. In caso di sconfitta le cose si complicherebbero non poco. Dando per quasi scontata la vittoria della formazione di Klopp nell'ultimo turno contro il Marsiglia, ancora a 0 punti, gli azzurri sarebbero costretti a vincere, e con un largo scarto, al San Paolo contro l'Arsenal, ancora non qualificato. Il tutto per arrivare a una situazione di tre squadre a 12 punti e giocarsi il pass con la classifica avulsa. Dal paradiso all'inferno, il passo è breve per il Napoli.

Il Milan, invece, ha diverse chance: con 5 punti è al secondo posto del Gruppo H e guarda dall'alto in basso Ajax e Celtic mentre il Barcellona (10 punti) è involato in scioltezza verso il primo posto. I rossoneri nel prossimo turno affronteranno gli scozzesi a Glasgow e con una vittoria metterebbero al sicuro la qualificazione, che sarebbe certa con la contemporana sconfitta dei Lanceri contro i blaugrana. I rossoneri hanno diverse combinazioni e anche con una sconfitta in Scozia potrebbero giocarsi tutto in casa con gli olandesi, Messi e compagni permettendo.

Con il primo posto e il Real Madrid andati, la corsa per la Juve è su Copenaghen e Galatasaray che per ora hanno un punto in più in classifica rispetto ai bianconeri, quattro contro tre. Con due vittorie non ci sarebbero problemi a conquistare il secondo posto, ma potrebbero essere non necessarie. Se Tevez e compagni batteranno i danesi e i turchi non vinceranno al Bernabeu contro il Real, agli uomini di Conte potà bastare un pareggio nella tana di Mancini a Istanbul. Niente di complicatissimo, questo grazie al regalone del Copenaghen che ha battuto i giallorossi. Se il Galatasaray batterà il Real, già qualificato, i bianconeri dovranno vincere in Turchia. Contro il Copenaghen si potrebbe anche pareggiare e poi vincere contro il Galatasaray, a patto che i danesi non vincano contro i Merengues all'ultima giornata.



LE CLASSIFICHE