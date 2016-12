Champions League: Juventus-Real Madrid 2-2, spettacolo allo Stadium

11:16 - Non sono bastati due gol alla Juventus di Antonio Conte per avere la meglio del Real Madrid di Ancelotti nella quarta partita di Champions League. Gara spettacolare allo Stadium per un 2-2 che però non semplifica la situazione nel girone dei bianconeri. Juve avanti al 41' col rigore di Vidal, ma rimontata da Cristiano Ronaldo e Bale con un uno-due micidiale dal 52' al 60'. Cinque minuti più tardi però Llorente firma il pareggio.

LA PARTITA

Fossero tutte così le partite di calcio, non ci sarebbe nemmeno bisogno di spiegare perché questo è lo sport più amato al mondo. Al fischio finale tutti in piedi, allo Stadium come nei salotti di mezza Italia e mezzo mondo. Juventus e Real Madrid, al di là dei discorsi di classifica, hanno giocato a viso aperto, mettendo in mostra tutto il meglio (e il peggio) del rispettivo repertorio. Il 2-2 accontenta certamente di più la squadra di Ancelotti, ma non va male nemmeno ai bianconeri di Conte che, seppur con una classifica che segnala l'ultimo posto in classifica, grazie al Copenhagen hanno qualche chance in più di passare il turno. Molto, perciò, dipenderà dalle qualità della Juventus da adesso in poi, ma basta regali.

Basta regali perché se è vero che un pareggio contro il Real Madrid non si butta mai via, è anche vero che il modo in cui gli spagnoli sono stati rimessi in partita è da delitto sportivo. L'erroraccio di Caceres in disimpegno che ha portato al momentaneo 1-1 è infatti arrivato dopo 50' di buonissima Juventus, padrona del campo e a tratti anche del gioco. Un fulmine a ciel sereno che ha portato la tempesta arancione allo Stadium, dopo un primo tempo giocato con grinta, rabbia e orgoglio, a testa alta nella metà campo del Real e chiuso meritatamente in vantaggio grazie al rigore di Vidal. Di pericoli per Buffon solo nei primi 13' con Ronaldo e Bale, poi solo Juventus con Casillas autore di almeno due miracoli sulla deviazione di Pepe prima e sul colpo di testa di Llorente poi.

Ma in questo tipo di sfide non è permesso il minimo errore, da una parte e dall'altra. Così se la Juventus ha punito l'ingenuità di Varane su Pogba in occasione del rigore, Ronaldo - come detto - ha castigato l'eccesso di sicurezza di Caceres, andando a chiudere la ripartenza fulminea orchestrata da Benzema. Non solo. L'uruguayano, alla seconda presenza in Champions sempre contro il Real, si addormenta anche pochi minuti più tardi, permettendo a CR7 di servire a Bale una palla che il gallese scaraventa in porta di rabbia per il vantaggio spagnolo. Un uno-due terrificante, sintomo della qualità iperbolica dei castigliani.

Per un Caceres in bianconero però c'era un Varane dall'altra parte altrettanto generoso. Con la partita in mano al palleggio spagnolo, con tanto di travers di Alonso tra un gol e l'altro, Marchisio si divora il pari in un paio di occasioni. Ma ci pensa il giovane difensore francese ha fare la frittata, al 65', quando su cross, questa volta vincente, di Caceres, si fa uccellare da Llorente in piena area di rigore per il pareggio. Un pari che Benzema decide di lasciare tale due minuti dopo divorandosi il 3-2, e che nemmeno Tevez e Quagliarella riescono a scalfire. Poco male, il Copenhagen ha battuto il Galatasaray: la Juve resta quindi in piena corsa, sempre se regalerà un po' meno agli avversari. Specialmente nella ormai decisiva trasferta di Istanbul.

LE PAGELLE

Caceres 5,5 - Con l'assist decisivo per il pareggio di Llorente riscatta una partita che altrimenti sarebbe finita agli annali come un suo regalo al Real. Nel primo tempo è incisivo e determinato, nel primo quarto d'ora della ripresa invece si rende protagonista di due errori grossolani che portano ai due gol spagnoli.

Casillas 6,5 - Non ce ne voglia Diego Lopez, ma a Torino come a Madrid il numero uno della nazionale spagnola dimostra tutta la sua qualità. Sono almeno tre in tutto gli interventi decisivi che salvano la porta del Real.

Tevez 5,5 - La maledizione europea continua e l'Apache non trova il gol nemmeno in una notte magica dello Stadium. Non solo, lotta e corre come un leone come sempre, ma nei pressi dell'area non è ficcante. Sergio Ramos lo ferma spesso e volentieri.

Varane 5 - Ha qualità impressionanti ma per una sera se le dimentica. Il rigore su Pogba è un'ingenuità clamorosa. Si ripete nella ripresa su Llorente, perdendo il duello di fisico in area piccola.

Llorente 6,5 - Quando vede il Real si scatena. Segna il settimo gol al Madrid in carriera, ma ancora una volta non torna a casa con la vittoria. In mezzo all'area la sua presenza è imponente. Nel primo tempo solo un super Casillas lo ferma

Cristiano Ronaldo 6,5 - Avere tutto uno stadio che ti fischia a ogni tocco di palla e ti urla le peggio cose a ogni tocco sbagliato non dev'essere facile, nemmeno per un egocentrico come lui. Le cose sono due: o ti demoralizzi o zittisci tutti. Come sempre ha scelto la cosa più difficile...





IL TABELLINO

JUVENTUS-REAL MADRID 2-2

Juventus (4-3-3): Buffon 6; Caceres 5, Barzagli 6, Bonucci 6,5, Asamoah 5,5; Vidal 6,5, Pirlo 6, Pogba 6,5; Marchisio 6, Llorente 6,5 (42' st Giovinco sv), Tevez 5,5 (36' st Quagliarella 6). A disp.: Storari, Ogbonna, Peluso, Isla, Padoin. All.: Conte 6.

Real Madrid (4-3-3): Casillas 6,5; Sergio Ramos 6,5, Varane 5, Pepe 6, Marcelo 6,5; Khedira 6, Xabi Alonso 6,5 (26' st Illarramendi 6), Modric 5,5; Bale 6,5 (29' st Di Maria 5,5), Benzema 5,5 (36' st Jesé sv), Cristiano Ronaldo 6,5. A disp.: Diego Lopez, Arbeloa, Carvajal, Isco. All.: Ancelotti 6.

Arbitro: Webb (Inghilterra)

Marcatori: 41' rig. Vidal (J), 7' st Cristiano Ronaldo (R), 15' st Bale (R), 19' st Llorente (J)

Ammoniti: Pirlo, Bonucci (J); Modric, Varane (R)

Espulsi: nessuno