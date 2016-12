Champions League: Juventus-Copenaghen 3-1, tripletta di Vidal

10:34 - Nella quinta giornata della fase a gironi di Champions, la Juve supera 3-1 il Copenaghen, guadagna il secondo posto nel girone e si avvicina agli ottavi di finale (basterà un pari nell'ultimo match col Galatasaray). A Torino è decisiva una tripletta di Vidal, che sblocca il risultato su rigore al 29'. I danesi trovano l'1-1 con Mellberg (56'), ma un altro rigore del cileno (61') vale il 2-1. Al 63' arriva il tris che chiude la partita.

LA PARTITA

Manca un solo punto, da andare a prendere a Istanbul il prossimo 10 dicembre. Il resto conta poco, perché dopo mille difficoltà (tre punti conquistati nelle prime quattro partite del girone) la Juventus si trova seconda nel gruppo B, a +2 su Galatasaray e Copenaghen. La prima vittoria europea 2013/2014 arriva, manco a dirlo, al termine di un match all'apparenza innocuo, ma che per cinque minuti si trasforma in incubo. Mellberg, ex bianconero, alla prima occasione danese (56') trova l'1-1 in mischia e gela lo Stadium, prima che un devastante Vidal rimetta le cose a posto caricandosi i compagni sulle spalle. Nel frattempo, a Madrid, il Real compie il proprio dovere schiantando 4-1 i turchi di Mancini.



L'avvio della Juve non è impetuoso come altre volte, ma la pressione è costante e finisce per sfiancare la flebile resistenza dei danesi. La banda di Conte aggredisce ma non si scopre, spinge ma non esagera. Pogba, dopo sei minuti, ha subito la palla buona per sbloccare il risultato, ma la conclusione termina centrale tra le mani di Wiland. Nonostante la classifica imponga i tre punti, i bianconeri si esprimono con calma, senza ansia. Consapevoli della propria forza e sicuri della propria superiorità. Il centrocampo (Vidal-Pirlo-Pogba, out Marchisio) è fonte inesauribile di gioco mentre, sulle fasce, Asamoah e Padoin faticano ad andare sul fondo. Dall'altra parte c'è un Copenaghen asserragliato in difesa dal minuto 1, a caccia di un punticino che terrebbe ancora in vita la squadra di Solbakken. La strategia danese, traslata sul campo con un 4-5-1 decisamente passivo, crolla però al 28', quando Jacobsen anticipa Pogba con il braccio causando l'inevitabile calcio di rigore: Vidal incrocia col destro e per la Juve, in apparenza, comincia la discesa.



Con il vantaggio in tasca, i bianconeri cominciano la ripresa con un atteggiamento distratto. Una leggerezza che costa cara al 56', quando Mellberg - sugli sviluppi di una rimessa laterale - si ritrova il pallone tra i piedi dopo che Chiellini va a sbattere contro Llorente: lo svedese, manco fosse un bomber di razza, gira di prima intenzione e trafigge Buffon all'angolino. Stadium ghiacciato, disastro a un passo. Ma, cinque minuti più tardi, lo stesso Mellberg stende in area Llorente, provocando il rigore che vale il 2-1 di Vidal. La gara si chiude poco dopo (63'), quando il cileno - su assist di Pogba da sinistra - cala il tris con un colpo di testa che beffa Wiland in controtempo. Il pass per gli ottavi, adesso, è distante solo un punto. E ad avere più paura, nell'inferno di Istanbul, sarà il Galatasaray.

LE PAGELLE



Vidal 8 - E' il motore della squadra, la guida, il leader indiscusso. Centrocampista totale, attacca gli spazi come un centravanti e difende come un mastino. Il cuore è sempre caldo. Ma è freddo, freddissimo, quando c'è da infilare i due calci di rigore.



Llorente 7 - Fondamentale il suo lavoro per la squadra. Offre sponde sempre utili, aiuta in fase di non possesso ed è decisivo quando si guadagna il secondo calcio di rigore.



Tevez 6 - Tonico lo è sempre, ma questa volta non risulta determinante. Prosegue il suo digiuno di gol in Champions, dove non segna dal 2009.



Pogba 6,5 - La sua presenza si sente e si vede. Sfiora due volte il gol nel primo tempo, ne fa segnare uno nella ripresa (assist a Vidal).



Mellberg 6 - L'1-1 è una perla da centravanti ma, subito dopo, rovina tutto stendendo Llorente in area di rigore.

IL TABELLINO



JUVENTUS-COPENAGHEN 3-1

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Caceres 6, Bonucci 6, Chiellini 6; Padoin 5,5, (24' st Marchisio 6), Vidal 8 (38' st Ogbonna sv), Pirlo 6, Pogba 6,5, Asamoah 6; Tevez 6 (36' st Vucinic sv), Llorente 7.

A disp.: Storari, De Ceglie, Peluso, Ogbonna, Quagliarella. All.: Conte 6,5

Copenaghen (4-5-1): Wiland 6; Jacobsen 5, Sigurdsson 5,5, Mellberg 6, Bengtsson 6; Gislason 6,5, Delaney 5,5 (31' st Amankwaa sv), Claudemir 6, Bolanos 5,5 (16' st Kristensen 5,5), Toutouh 5 (36' st Pourie sv); Jørgensen 5,5.

A disp.: Jensen, Margreitter, C. Remmer, C. Santin. All. Solbakken 5,5

Arbitro: Eriksson (Svezia)

Marcatori: 29' rig., 16' st rig. e 18' st Vidal (J), 11' st Mellberg (C)

Ammoniti: Jacobsen, Sigurdsson, Mellberg (C)

Espulsi: -