Champions League, Juve scortata dalla polizia a Istanbul 

15:33 - Nella trasferta di Istanbul, contro il Galatasaray, la Juve si gioca una fetta importante della sua stagione. La squadra bianconera, arrivata a Istanbul domenica alle 20, è stata scortata in albergo grazie a un imponente servizio d'ordine. Grazie all'interessamento del consolato italiano, anche i tifosi saranno accompagnati dalla polizia nel percorso aeroporto-stadio. L'ex Felipe Melo lancia la sfida: "Non temo nessuno, abbiamo già messo sotto il Real".

La Juve è attesa da un clima infernale. I turchi per passare il turno hanno a disposizione solo un risultato su tre (la vittoria, ndr) e alla Turk Telekom Arena l'atmosfera sarà rovente. Per fare in modo che nulla possa intralciare l'avvicinamento della squadra di Conte alla partita, le autorità del paese ospitante hanno predisposto un piano sicurezza dettagliato. Primo passo: accompagnare la squadra dall'aeroporto all'hotel Edition, nel quartiere Levent, senza cadere nella "trappola" di tifosi e disturbatori. La squadra bianconera, atterrata a Istanbul intorno alle 20, ha schivato i curiosi (tranne una manciata di supporter che attendevano davanti all'albergo) e si è calata nella concentrazione del match pre-partita. Poche foto, pochi autografi.

A Istanbul sono attesi anche 1200 tifosi bianconeri provenienti dall'Italia. Anche questi saranno scortati da cordoni della polizia nel tragitto dall'aeroporto allo stadio, sia prima che dopo la partita. Non ci sono segnali di possibili incidenti, ma le autorità turche si sono mosse in ottemperanza alle richieste del Consolato italiano: "Abbiamo chiesto di mettere in moto questo servizio d'ordine dopo essere stati contattati da alcuni club organizzati e dalla società stessa - ha spiegato il Console generale di Istanbul, Gianluca Albertini - Si tratta di una semplice precauzione per prevenire eventuali incidenti che comunque non sono annunciati e non ci saranno".

A scaldare la fida invece ha pensato Felipe Melo, ex di turno non molto rimpianto a Vinovo: "E' vero che la Juve ha cominciato a vincere dopo che sono andato via, ma la stessa cosa ho fatto io al Gala: sono stato anche nominato miglior giocatore del campionato... Quindi non ho rimpianti. Non sarà una gara speciale solo perché ho giocato in bianconero. Da questo punto di vista è una gara come le altre. Ma sappiamo di non poter fallire" ha ammesso a 'Tuttosport'. La convinzione al brasiliano non manca: "Abbiamo messo sotto il Real per 50', poi siamo crollati. Dovremo lottare e correre più della Juve, perché loro hanno più qualità. Paura? No, personalmente non temo nessuno. Il nostro pubblico ci darà una mano ed eviteremo cali di concentrazione".