Champions League: il Napoli batte 2-0 l'Arsenal ma esce

11:04 - Svaniscono a 3' dalla fine le speranze del Napoli. Nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, gli uomini di Benitez battono 2-0 l'Arsenal al San Paolo grazie a un gol di Higuain al 28' e di Callejon al 45' della ripresa, ma il contemporaneo successo per 2-1 del Borussia Dortmund a Marsiglia arrivato appunto all'87' li condanna all'eliminazione e alla retrocessione in Europa League. Con tre squadre a 12 punti, Napoli condannato.

Che destino amaro per il Napoli. Salutare la Champions alla fase a gironi nonostante i dodici punti fatti, questione di differenza reti. Colpa di un gol. E sarà Europa League. Il San Paolo si dispera ma applaude i suoi beniamini all'uscita dal campo.



LA PARTITA

Reina non ce la fa, Rafael fa il suo esordio tra i pali in Champions League. Altre due importanti novità nell'undici iniziale di Benitez: c'è Fernandez e non Britos al centro della difesa in coppia con Albiol e Dzemaili affianca Behrami davanti al reparto arretrato: Inler va in panchina. Come annunciato da giorni, Mertens preferito a Insigne. Sorprese anche sull'altro fronte, con Wenger che lascia fuori Ramsey e schiera Rosicky. La gara è fin da subito intensissima. E l'orecchio è teso al Velodrome per Marsiglia-Borussia Dortmund: pronti via e arriva la notizia del vantaggio dei tedeschi. Ma il Napoli è concentratissimo sulla sua partita e già dopo 1' può recriminare per un fuorigioco fischiato a Higuain su lancio di Callejon, che non c'è. Grande pressing dei giocatori azzurri, nell'occasione vestiti di giallo, sui portatori di palla avversari e gara molto combattuta a centrocampo. Gran palla di Mertens per Pandev, che aspetta troppo e finisce per sparare alto da posizione defilata.



Intanto da Marsiglia arriva la buona notizia del pareggio dei francesi: il San Paolo lo sa e si fa sentire. Mertesacker è provvidenziale in un paio di discese dalla sinistra di Armero. L'Arsenal esce dal guscio con il passare dei minuti e al 23' spaventa Rafael, bravissimo a respingere la conclusione di Giroud. Gli uomini di Benitez si riprendono dallo spavento e ripartono in avanti, procurandosi due occasionissime. Prima con Maggio, molto in ombra e limitato a una gara di contenimento, che manda alto con un pallonetto, e poi con Higuain. Szczesny sbaglia rinvio su un retropassaggio e regala il pallone al Pipita che di testa manda fuori di poco.



Via alla ripresa con gli stessi 22. E l'Arsenal comincia a farsi vedere con maggior insistenza dalle parti di Rafael, che esce fino alla trequarti per respingere il pericolo Giroud. Benitez decide di cambiare: fuori Pandev e dentro Insigne per regalare maggior imprevedibilità all'attacco. E subito Insigne regala una perla di tacco ad Armero, che tira addosso a Szczesny. Il Napoli ci crede, il pubblico del San Paolo aumenta i decibel del tifo per sostenere la sua squadra. Ora basta un gol. Ci prova anche Callejon su azione di contropiede, il suo diagonale termina a lato. E' assedio Napoli ma manca il guizzo vincente. E allora ci pensa Higuain a tirarlo fuori dal cilindro con una girata vincente al limite dell'area. Esplode di gioia il San Paolo: restando così il punteggio al Velodrome, il sogno ottavi diventa realtà. Arteta viene espulso per doppio giallo: per gli azzurri la strada sembra in discesa. Ma all'87' ecco la doccia gelata da Marsiglia: Il Borussia Dortmund ha segnato. La gioia per il secondo gol di Callejon resta strozzata in gola. Finisce la partita, il Napoli esce dal campo tra gli applausi. E Higuain con le lacrime agli occhi.



LE PAGELLE

Higuain 7,5 - Si muove e si sbraccia come un dannato ma l'occasione buona non arriva. Poi ecco un pallone al limite e ti tira fuori un colpo da maestro. Che purtroppo risulterà inutile.



Callejon 7,5 - Il gol è la ciliegina di una prova super. Tantissima qualità e tanta quantità, nella ripresa è uomo ovunque.



Mertens 6,5 - Regala un lancio che più preciso non si può per Pandev, che non lo sfrutta. Palla ai piedi, la lancia subito in profondità. Grande lavoro anche in fase di ripiegamento.



Rafael 6,5 - Riscatta la brutta prova contro l'Udinese con un esordio positivo in Champions League. Ottimo intervento sulla conclusione di Giroud nel primo tempo, molto attento nelle uscite.



Mertesacker 6 - Due salvataggi provvidenziali su altrettante iniziative di Armero. Nella ripresa sbanda con tutto il resto della difesa.



Szczesny 5,5 - Rischia la frittata con un rinvio da film horror: regalo al Pipita, che non ci crede abbastanza. E' tutto.



Maggio 5 - Prestazione opaca. A differenza di Armero, non spinge mai in avanti, limitandosi alla fase difensiva. Ha sui piedi un'ottima occasione ma sparacchia alto.



IL TABELLINO

Napoli-Arsenal 2-0

Napoli (4-3-2-1): Rafael 6,5; Maggio 5, Fernandez 6,5, Albiol 6,5, Armero 6; Behrami 6, Dzemaili 6; Mertens 6,5, Pandev 5,5 (12' st Insigne 6,5), Callejon 7,5; Higuain 7,5. A disposizione: Colombo, Cannavaro, Britos, Inler, Radosevic, Duvan. All.: Benitez 7.

Arsenal (4-2-3-1): Szczesny 5,5; Jenkinson 5,5, Mertesacker 6, Koscielny 5,5, Gibbs 5; Arteta 4, Flamini 5; Rosicky 5 (29' st Monreal 5), Ozil 5, Cazorla 5 (22' st Ramsey 5); Giroud 5,5. A disposizione: Fabianski, Vermaelen, Walcott, Wilshere, Bendtner. All.: Wenger 5.

Arbitro: Kassai (UNG)

Marcatori: 28' st Higuain, 45' st Callejon

Ammoniti: Mertens, Dzemaili, Fernandez (N), Giroud, Ramsey (A)

Espulsi: 31' st Arteta (A) per doppia ammonizione