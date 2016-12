Champions League: il Borussia Dortmund batte 2-1 l'Arsenal a Londra, decide Lewandowski

11:20 - Nella terza giornata di Champions vincono Borussia Dortmund e Celtic nei gironi delle italiane. Nel gruppo F, dove il Napoli vince 2-1 a Marsiglia, i gialloneri di Jurgen Klopp si impongono 2-1 all'Emirates contro l'Arsenal con un gol di Lewandovski e agguantano a quota 6 sia Gunners che partenopei. Nel girone H, quello del Milan che fa 1-1 col Barcellona, il Celtic vince 2-1 in casa contro l'Ajax e sale a 3 punti, a due lunghezze dai rossoneri.

A Londra successo importantissimo per il Dortmund, che trova il vantaggio al 16' con l'armeno Mkhitaryan su un'azione nata da una brutta palla persa da parte di Ramsey davanti alla propria difesa. Prima dell'intervallo, al 41', l'Arsenal pareggia con Giroud che approfitta di un malinteso tra Subotic e il portiere Weidenfeller e insacca a porta vuota. Il Borussia però è cinico e nel finale, all'81', nel miglior momento dei Gunners, va in rete con Lewandowski che realizza con un tiro al volo su cross da destra di Grosskreutz.



A Glasgow arrivano i primi punti del Celtic di Strachan: battuto 2-1 l'Ajax. Scozzesi in vantaggio allo scadere del primo tempo con Forrest su calcio di rigore. Nella ripresa al 54' arriva il raddoppio firmato dall'israeliano Kayal, la cui conclusione da fuori è deviata in maniera decisiva da Denswil. Inutile nel finale la rete di Schone per gli olandesi.