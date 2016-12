Champions League: il Bayern vince a Mosca e ottiene il record di vittorie consecutive

23:45 - Nella 5.a giornata del gruppo D di Champions League il Bayern Monaco vince 3-1 a Mosca e ottiene il record di vittorie consecutive in Europa (10). I tedeschi passano al 17' con un sinistro di Robben su assist di Müller. Nella ripresa Götze raddoppia al 56', al termine di una splendida azione personale. Al 61' Honda sigla l'1-2 su rigore ma un minuto più tardi, sempre dal dischetto, va a segno Müller. La squadra di Guardiola è matematicamente prima.

LA PARTITA

Dieci e lode al Bayern Monaco. I tedeschi, con i 3 punti conquistati a Mosca, non solo si sono garantiti il primato matematico del girone, ma hanno anche superato il Barcellona del 2002/03 che si era fermato a 9 gare consecutive vinte in Champions. Per un curioso caso del destino è stato Guardiola, ex tecnico blaugrana, a stabilire (insieme ad Heynckes) il nuovo record. Pep ha ricevuto in eredità una squadra già fortissima e tuttavia ha avuto finora il merito di riuscire comunque a plasmarla a sua immagine e somiglianza. Guardi il Bayern e pensi inevitabilmente proprio al Barcellona. I campioni in carica sono infatti diventati maestri nel palleggio (e mancavano Ribery e Schweinsteiger), e allo stesso tempo sembrano essere più cinici dei loro 'dirimpettai' spagnoli. Heynckes-Guardiola come Sacchi-Capello nel Milan degli anni '80-'90? E' presto per fare certi paragoni, anche perchè nella gara odierna la difesa ha mostrato alcune crepe, soffrendo eccessivamente, e ha dovuto ringraziare il prossimo giocatore del Milan, Honda, che ha fallito alcune occasioni clamorose. Questa squadra comunque ha tutta l'intenzione, e i mezzi, per lanciare l'assalto alla massima competizione europea e tentare di bissare il trionfo dello scorso anno. Da 23 anni nessuno ci riesce...Che sia la volta buona?

L'avvio, sotto una fitta nevicata, è tutto dei padroni di casa. Lo testimonia il dato riguardante i corner: ben 4 in 9 minuti. I pericoli maggiori li creano Tosic e Wernbloom, poco fortunati nelle conclusioni. A poco a poco gli ospiti guadagnano però campo e prendono decisamente in mano le redini del match. Al 17' il lampo: Müller va via sulla sinistra e serve a Robben la palla dello 0-1. L'olandese non lascia scampo ad Akinfeev. Gli uomini di Guardiola, sbloccato il risultato, amministrano con tranquillità facendo girare il pallone e provando, di tanto in tanto, a 'pizzicare' gli avversari. Avversari che si fanno vedere dalle parti di Neuer solo con Musa. La punta prima calcia alto e in seguito, su splendido tacco di Honda, calcia debolmente da ottima posizione. Nella ripresa il protagonista diventa Honda. Il prossimo giocatore milanista si divora due palle gol, prima tentando un dribbling di troppo contro Neuer e poi sbagliando il tap in di piatto a zero metri dalla porta. Gol fallito gol subito recita una vecchia e sempre attuale legge del calcio. E così accade. Götze salta in serpentina tre difensori del Cska e sigla il 2-0 al 56'. Partita chiusa? Macchè. Dante colpisce il pallone con il braccio: rigore che Honda trasforma al 62'. Partita riaperta? Macchè. Tre minuti più tardi, Götze, ancora lui, colpisce il palo e Schennikov travolge Robben. Altro tiro dagli 11 metri. Müller chiude i conti. Le emozioni non finiscono qui. C'è tempo per una traversa di Tosic e un sinistro di Robben a lato di pochissimo. Quindi cala davvero il sipario sulla gelida serata russa.



LE PAGELLE

Götze 7,5 - L'ex giocatore del Borussia Dortmund è appena rientrato dall'infortunio ma non si direbbe. Sempre mobile, è una spina nel fianco della difesa russa. La rete del 3-1 è un capolavoro. Rinato.

Robben 7 - Si fa trovare pronto sull'assist di Müller e nel secondo tempo sfiora la doppietta con il suo magico sinistro. In passato gli era mancata, anche a causa dei troppi malanni fisici, la continuità. Ora sembra essere diventata uno dei suoi punti di forza.

Boateng 5,5 - Non è in ottima forma. Soffre Honda e sbaglia diversi movimenti. Il reparto arretrato non è impeccabile anche e soprattutto per le sue distrazioni. Guardiola deve ancora lavorare su questo aspetto.

Honda 5,5 - Le due occasioni mancate gridano vendetta e sostanzialmente condannano il Cska. Si riscatta solo in parte dal dischetto. Forse sta già pensando al Milan. I tifosi rossoneri se lo augurano.

Tosic 6,5 - E' uno dei più pericolosi e soprattutto più propositivi dei suoi. Solo la traversa gli nega la gioia del gol nel finale di partita.



IL TABELLINO

CSKA MOSCA-BAYERN MONACO 1-3

Cska Mosca (4-2-3-1): Akinfeev 6; Nababkin 5,5, Berezoutski 6, Ignashevitch 5,5, Schennikov 5; Wernbloom 5,5, Milanov 6 (45' st Vitinho sv); Tosic 6,5, Honda 5,5, Zuber 5,5; Musa 5 (34' st Bazelyuk sv). A disp.: Chepchugov, Gonzalez, Vasin, Elm, Karavayev. All.:Slutsky 5,5

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer 6; Rafinha 6, Boateng 5,5, Dante 5,5, Alaba 6; Lahm sv (28' Thiago Alcantara 6,5); Müller 6,5, Javi Martinez 6 (34' st Kirchhoff sv), Kroos 6,5, Robben 7; Götze 7,5 (42' st Green). A disp.: Starke, P. Höjbjerg, M. Weiser, Van Buyten. All. Guardiola 6,5

Arbitro: Gautier

Marcatori: 16' Robben (B), 11' st Götze (B), 17' st rig. Honda (C), 18' st rig. Müller (B)

Ammoniti: Javi Martinez, Dante, Thiago Alcantara (B)

Espulsi: -