Champions League: dilaga il Bayern Monaco, Manchester United di misura

23:19 - Il mercoledì di Champions non regala grosse sorprese. Il Bayern Monaco si sbarazza senza problemi del Viktoria Plzen: 5-0 il risultato, con i tedeschi a punteggio pieno nel gruppo D. Più delicata la sfida dell'Old Trafford, con il Manchester United che regola per 1-0 la Real Sociedad grazie all'autorete al 2' di Inigo Martinez. Poker del Bayer Leverkusen allo Shakhtar Donetsk. Pareggio casalingo per 1-1 del Benfica in casa contro l'Olympiacos.

Senza storia la gara dell'Allianz Arena, con il Bayern Monaco che si sblocca grazie al rigore di Ribery al 25' e poi arrotonda con Alaba (38'), Ribery (63'), Schweinsteiger (65') e Gotze (91'): la squadra di Guardiola sale a 9 punti e ha già un piede negli ottavi di finale. Meno bene il Manchester United, che sconfigge 1-0 la Real Sociedad ma conferma il suo momento di difficoltà: decide l'autorete di Inigo Martinez in avvio, poi due legni degli spagnoli con Griezmann e De la Bella. I Red Devils sono primi nel girone A a quota 7 punti. E proprio dal girone A arriva la maggior sorpresa della serata, il netto 4-0 del Bayer Leverkusen sullo Shakhtar Donetsk di Mircea Lucescu: decidono le reti di Kiessling (21' e 72'), Rolfes (rigore al 50') e Sidney Sam (57'). Pareggio inatteso, invece, per il Benfica in casa contro l'Olympiacos: al vantaggio di Dominguez al 29' risponde Cardozo all'83'. Portoghesi e greci sono appaiati a quota 4 alle spalle del Psg nel gruppo C.