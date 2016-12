Champions League: colpo Ajax, sconfitto 2-1 il Barcellona

23:18 - L'Ajax fa il colpo, batte il Barcellona 2-1 in casa, nella quinta giornata di Champions League, e si giocherà la qualificazione a San Siro contro il Milan nell'ultimo turno. Olandesi in vantaggio al 19' con Serero, al 42' arriva anche il secondo gol che porta la firma di Hoesen. Ad inizio ripresa, però, i Lancieri restano in dieci, fallo da rigore ed espulsione ai danni di Veltman. Dal dischetto Xavi firma il gol della bandiera per i blaugrana.

Il Barcellona, già qualificato alla seconda fase, paga l'assenza del suo uomo simbolo, Messi. Senza il suo giocatore più rappresentativo la squadra di Tata Martino non riesce a imporre il suo solito gioco e l'Ajax che deve assolutamente vincere per tenere aperto il discorso qualificazione ne approfitta. Neymar e Pedro non pungono e Fabregas come "falso" nove non garantisce le giocate del quattro volte Pallone d'Oro. Con questo successo gli olandesi salgono a 7 punti, mentre gli spagnoli restano comunque al comando del girone H a quota 10. Il secondo posto, grazie alla vittoria per 3-0 sul Celtic, lo occupa il Milan con 8 punti. Gli olandesi per avere la certezza del passaggio del turno devono andare a vincere a Milano nell'ultima e decisiva sfida in programma l'11 dicembre.