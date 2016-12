Champions League: Borussia Dortmund-Napoli 3-1, per gli ottavi serve l'impresa

00:03 - Il Napoli fallisce l'appuntamento più importante ed esce da Dortmund con le ossa rotte: il Borussia si impone per 3-1. Al 10' l'arbitro concede un rigore per fallo di Fernandez su Lewandowski: Reus batte Reina. Callejon guida la reazione ma colpisce il palo al 29'. Nella ripresa bis di Blaczszykowski (60') e immediata replica di Insigne (71'), poi chiude Aubameyang (77'). Per andare agli ottavi bisogna battere l'Arsenal con tre gol di scarto.

LA PARTITA

Adesso non dipende più dal Napoli, ma da una serie di circostanze che solo a pensarle mettono i brividi. Dando per scontata la vittoria del Borussia in casa del Marsiglia nell'ultima giornata del girone, infatti, i partenopei dovranno battere l'Arsenal con tre gol di scarto. Un'operazione assai ardua vista la forma dei Gunners di questi tempi. E allora, nelle prossime due settimane, non potrà che tornare in mente questa partita, "la partita", che andava affrontata in modo diverso, senza paura o preconcetti. Purtroppo per la banda di Benitez non è stato così. La tensione tagliente si è avvertita fin dai primi minuti di gioco, quando è bastato il calcio di rigore (dubbio) assegnato dall'arbitro a Lewandowski per farla esplodere. Tanto, troppo nervosismo; e tanti, troppi errori di misura, che impedivano ai partenopei di avvicinarsi alla porta con pericolosità. Il Napoli, evidentemente, è arrivato impreparato all'esame più importante del primo semestre: non tanto e non solo da un punto di vista mentale, ma anche del gioco. Non si aspettava l'atteggiamento iniziale del Dortmund, rintanato dietro e pronto a diventare devastante in ripartenza. Un tipo di partita, che il Napoli, più o meno ragionevolmente, pensava di dover fare a sua volta.

I piani, saltati fin dai primi minuti, si aggiungono all'atteggiamento del direttore di gara, che assegna un calcio di rigore quanto meno sospetto per una trattenuta di Fernandez nell'area piccola ai danni di Lewandowski, e scalda gli animi. Più che una decisione del signor Carballo, si tratta di una segnalazione giunta dall'arbitro di porta, che costa l'ammonizione al difensore argentino e a Higuain (per proteste). Reus è freddissimo e la gara si mette subito in salita. Il Napoli, quasi spaventato dall'andamento delle cose, ci mette un po' a organizzarsi, ma davanti proprio non riesce a pungere. Mertens incappa nella classica serata storia, mentre Pandev e il Pipita si pestano i piedi. Solo l'arzillo Callejon semina il panico nella difesa rattoppata del Borussia, ma al 29' il palo respinge la sua conclusione. La Banda dell'Oro, di rimessa, sa fare male e Reina col passare dei minuti diventa il santo cui appellarsi (doppia parata su Mkhitaryan e Lewandowski). Sul fronte opposto Bender fa di tutto per rimettere in partita Pandev, ma il macedone è più lento del collega e non riesce a materializzare il pari.

Nemmeno l'altra scelta a sorpresa di Benitez - dopo Fernandez - paga: Dzemaili infatti perde una quantità industriale di palloni, vanificando l'ottima vena del collega Behrami. Il Napoli, nel primo quarto d'ora della ripresa, va in ambasce. Reina e Maggio (con un salvataggio in diagonale) evitano il de profundis, ma dopo la più ghiotta occasioni per Higuain (Weidenfeller si supera), il Borussia trova il contropiede giusto e punisce la difesa disarmante degli ospiti: Reus serve Blaszczykowski, che deve solo indirizzare in porta per il 2-0. Sembra la fine, ma Benitez si ricorda di partecipare attivamente alla disfatta e sceglie di correggere qualcosa: dentro Inler e Insigne. La scossa arriva. Il centrocampista svizzero dà ampiezza al gioco, Lorenzinho è pimpante e cerca la profondità. E al 71' la trova pure: assist di Higuain, scatto sul filo del fuorigioco e sinistro vincente. La contesa ha di nuovo senso, ma la difesa del Napoli è ancora deficitaria. Dopo un'altra parata decisiva di Reina su Aubameyang, l'ex talento di scuola rossonera si vede recapitare un invito a nozze da Armero e stavolta fa 3-1 con lo scavetto. Stavolta sì, è finita. A meno che il Marsiglia nell'ultima giornata si ricordi di onorare la Champions e conceda a questo Napoli una chance tutta nuova che non passi dalla classifica avulsa. Perché battere l'Arsenal 3-0 al momento è solo un sogno.



LE PAGELLE

Higuain 5,5 - Non ne fa una giusta fino all'assist al bacio recapitato a Insigne. Meno vorace del solito, nonostante gli avversari siano il greco Papastatophoulos e il centrocampista Bender. Serviva una prova di qualità e non si è vista

Mkhitaryan 7- Anima del Borussia in un primo tempo che altrimenti sarebbe risultato opaco. E' l'unico faro della manovra offensiva, spesso la gestisce da solo e arriva a un passo dal gol

Callejon 6,5 - Gioca un primo tempo di grande sostanza e sembra aver imbeccato, a differenza di molti compagni, la serata giusta. Il palo gli dice di no. La sostituzione è immeritata. Ad avercene di giocatori "totali" come lui

Reus 7 - Dopo il rigore si rilassa un po', ma nel secondo tempo viene fuori di prepotenza. Entra in tutte le occasioni pericolose, procura il 2-0 di Kuba ed esce fra gli applausi

Reina 7,5 - Tiene in vita il Napoli finché può. Preciso in uscita, impeccabile fra i pali: fa tutto (anche in fase d'impostazione) e non si piega (quasi) mai

Pandev 5 - Benitez lo sceglie per garantirsi la giusta pericolosità davanti. Ma è quasi un intralcio all'azione della squadra. Diventa indisponente quando un paio di volte, da buona posizione, non riesce a calciare. Solo un'accelerazione a metà ripresa



IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-NAPOLI 3-1

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Weidenfeller 6; Grosskreutz 6, Sokratis 6, Bender 5,5, Durm 6; Sahin 6,5, Kehl 6; Blaszczykowski 6,5, Mkhitaryan 7, Reus 7 (36' st Piszczek sv); Lewandowski 6,5 (44' st Schieber sv). A disp.: Langerak, Gunter, Kirch, Hoffmann. All.: Klopp 7

Napoli (4-2-3-1): Reina 7,5; Maggio 6, Albiol 5, Fernandez 5, Armero 4,5; Dzemaili 5 (17' st Inler 6,5), Behrami 6,5; Callejon 6,5 (21' st Insigne 6,5), Pandev 5 (31' st Zapata sv), Mertens 4,5; Higuain 5,5. A disp.: Rafael, Cannavaro, Britos, Radosevic. All.: Benitez 4,5

Arbitro: Carlos Velasco Carballo (Spa)

Marcatori: 10' rig. Reus (B), 15' st Blaszczykowski (B), 26' st Insigne (N), 33' st Aubameyang (B)

Ammoniti: Kehl (B), Fernandez, Higuain, Albiol, Pandev (N)

Espulsi: -