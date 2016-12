Champions League: Barça-Milan a Mazic, Karasev per Napoli-Marsiglia

13:30 - Sarà il serbo Milorad Mazic ad arbitrare la delicata sfida di Champions tra Barcellona e Milan, in programma mercoledì sera al Camp Nou. Nessun precedente con i rossoneri per il fischietto, e uno con i blaugrana (3-2 in casa dello Spartak Mosca nella scorsa edizione di Coppa). Per la gara tra Napoli e Marsiglia è stato invece designato il russo Karasev. Per lui due i precedenti con la Lazio e uno con l'Udinese. 'Prima' con gli azzurri di Benitez.