Champions League 2014/15: la finale il 6 giugno a Berlino

19:54 - La finale di Champions League 2014/15 sarà all'Olympiastadion di Berlino sabato 6 giugno 2015. Data scelta a causa della mancanza di impegni delle nazionali in estate. La manifestazione, che entrerà nel vivo con l'inizio della fase a gruppi il 16 settembre, terminerà per la quarta volta in giugno, dopo le finali dell'allora Coppa dei Campioni 1955/1956 e 1958/59 (Real Madrid- Stade Reims) e 1970/71 (Ajax-Panhatinaikos), giocate rispettivamente il 13/06, 3/06 e il 2/06.