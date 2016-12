Champions, le tossine della Serie A

15:25 - Se diamo un’occhiata ai risultati ottenuti dalle big nei più importanti campionati europei, ci rendiano conto - ove ce ne fosse ancora bisogno - di quanto fatichino le nostre grandi nei rispettivi impegni del week end. Spreco di energie, difficoltà e non da poco per portare a casa i 3 punti, turn over che non sempre funziona; tutto ciò a nocumento degli impegni infrasettimanali di Champions.

Se andiamo in Spagna vediamo che l’Atletico ne ha rifilati 7 al Getafe, il Real 5 in trasferta all’Almeria, il Barcellona 4 al Granada. In Inghilterra ecco il comodo 3-0 del Chelsea nel derby londinese sul campo del West Ham, il clamoroso 6-0 rifilato dal City al Tottenham, il classico 2-0 dell’Arsenal al Southampton, mentre fa eccezione il 2-2 dello United a Cardiff.Mentre in Germania il Bayern strapazza con un chiarissimo 3-0 ciò che resta di questi tempi del Borussia Dortmund, falcidiato dalle tante assenze, in Francia il PSG ne fa 3 a Reims, e altrettanti - subendone però uno - ne mette a segno l’Olimpique Marsiglia ad Ajaccio. Insomma vittorie facili, che permettono a queste big di affrontare con serenità e senza carichi di tossine ai muscoli, i prossimi impegni. Tutto il contrario nel nostro campionato dove la Juve per avere ragione della linea maginot edificata dal Livorno deve armarsi di santa pazienza per riuscire a vincere - ma solo nella ripresa - una partita complicata, grazie ai colpi di Llorente. Per non parlare del Napoli che - come abbiamo visto - lotta fino al novantesimo, perde Hamsik per infortunio e perde pure l’imbattibilità in casa contro il Parma di Cassano. Il tutto a tre giorni dalla trasferta di Dortmund.

Identico discorso vale per il Milan la cui partita col Genoa - al di là del risultato di 1-1 e delle contestazioni degli ultrà - è un concentrato di fatica per tentare inutilmente di portare a casa quella vittoria che non arriva da più di un mese. Da tutto ciò si evince che le nostre di Champions partono con un evidente handicap, al quale va aggiunto quello - altrettanto evidente - della difficoltà che hanno di portare in Italia i campioni con la C maiuscola, quelli che in campo fanno la differenza.