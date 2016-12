Champions: Juventus, stasera non puoi sbagliare

19:15 - La Juventus riceve questa sera allo Stadium il Copenaghen per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Match decisivo per i bianconeri, ultimi nel gruppo B con 3 punti, dietro ai danesi e al Galatasaray con 4 mentre il Real Madrid guida con 10. La squadra di Conte deve assolutamente vincere per mantenere viva la speranza di passare al turno: di fronte c'è un avversario abbordabile che però non va sottovalutato, altrimenti si rischia di come all'andata, quando in Danimarca terminò 1-1.

La Juventus, che in Europa non ha ancora vinto (due pareggi casalinghi), sa che deve vincere per andare a Istanbul nell'ultima giornata col destino nelle proprie mani, confidando anche in un risultato positivo da Madrid questa sera visto che al Real di Ancelotti basta un pari col Galatasaray per l'accesso agli ottavi. Conte è senza Barzagli e Lichtsteiner, sostituiti da Ogbonna e Caceres, mentre in avanti agiranno Tevez e Llorente; in mezzo al campo Pogba, Pirlo e Vidal, col cileno che è diffidato e dovrà fare attenzione. Marchisio in panchina.

Le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Buffon; Bonucci, Ogbonna, Chiellini; Caceres, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disp.: Storari, De Ceglie, Peluso, Padoin, Marchisio, Vucinic, Quagliarella. All.: Conte.

Copenaghen (4-4-1-1): Wiland; Jacobsen, Sigurdsson, Mellberg, Bengtsson; Gislason, Delaney, Claudemir, Bolanos; Jorgensen; Vetokele. A disp.: Christensen, Margreitter, C. Remmer, T. Kristensen, C. Santin, Toutouh, Adi. All. Solbakken.