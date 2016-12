Champions, il Milan pesca l'Atletico Madrid

11:53 - Non è andata malissimo al Milan nel sorteggio degli ottavi di Champions. L'urna di Nyon ha riservato ai rossoneri l'Atletico Madrid, non un avversario semplice ma certamente non il più forte tra le teste di serie. Sfide da brividi invece tra Manchester City e Barcellona e Arsenal e Bayern. Incrocio "pericoloso" tra due ex Inter: il Galatasaray di Mancini ha pescato il Chelsea di Mou. Real con lo Schalke, Psg con il Bayer e Zenit con il Borussia.

SECONDA TESTA DI SERIE MANCHESTER CITY (and. 18/2-rit. 12/3) BARCELLONA OLYMPIACOS (and. 25/2-rit. 19/3) MANCHESTER UTD MILAN (and.19/2-rit. 11/3) ATL. MADRID LEVERKUSEN (and. 18/2-rit. 12/3) PSG GALATASARAY (and. 26/2-rit. 18/3) CHELSEA SCHALKE 04 (and. 26/2-rit. 18/3) REAL MADRID ZENIT (and. 25/2-rit. 19/3) BORUSSIA D. ARSENAL (and. 19/2-rit. 11/3) BAYERN MONACO

Poteva forse andare un pelino meglio, si poteva magari pescare lo United, in crisi di identità dopo l'addio di Ferguson. A conti fatti, però, l'Atletico è un avversario alla portata del Milan. Difficile, dotato, ma alla portata del Milan. L'urna di Nyon, insomma, non è stata malvagia per i rossoneri anche se, va ricordato, la formazione di Simeone e Diego Costa è in testa alla Liga e sta andando come un treno. E', insomma, un osso duro. Duro come tutte le squadre inserite però nell'urna delle teste di serie.Si partirà dalla sfida di San Siro (il 19 febbraio) e il ritorno (11 marzo), sul campo dei Colchoneros, sarà sicuramente durissimo. C'è, però, chi sta peggio. City-Barcellona e Arsenal-Bayern sono partite pazzesche tra squadre più o meno dello stesso livello. E affascinante sarà sicuramente anche la sfida tra Mancini e Mourinho, tra il Galatasaray dell'ex Drogba e i Blues. Decisamente più abbordabile l'impegno del Real, alle prese con lo Schalke di Boateng, e quello del Psg, atteso dal Leverkusen. Spalletti e il suo Zenit, infine, se la vedranno con il Borussia Dortmund.



GALLIANI: "L'ATLETICO GIOCA BENE, BENE, BENE, BENE"

Adriano Galliani è stato molto tiepido sul risultato dei sorteggi: "Dei sorteggi non si può far altro che prendere atto, l'Atletico Madrid è primo in classifica con il Barcellona, l'ho visto giocare ieri sera (nel 3-0 al Valencia, ndr) e gioca davvero bene bene bene bene: commentare i sorteggi due mesi prima di giocare in ogni caso non ha senso perché non si sa mai cosa ci sarà quando giocheremo".