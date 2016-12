Champions, giallo sulla finale 2016: "San Siro? Non è vero"

19:47 - E' un giallo la designazione di San Siro come stadio ospitante della finale di Champions League del 2016. La notizia era arrivata, per bocca di Abete, solo ieri ma, qualche ora dopo la Uefa, forse per forma, si è affrettata a smentirla: "A seguito delle informazioni pubblicate da alcuni media - ha precisato il massimo organismo europeo -, desideriamo comunicare che non è stata effettuata alcuna scelta in relazione alla finale del 2016".

Una smentita secca che getta un'ombra su quanto, evidentemente, era dato per scontato dalla Figc. Ora, da che parte stia la verità è difficile dirlo. Certo pare improbabile che il presidente federale si sia sbilanciato così nettamente senza avere la certezza di quanto detto. D'altra parte, forse, la Uefa non poteva comunicare ufficialmente la designazione e ha quindi, dal canto suo, dovuto negare tutto. Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa di più. Al momento non resta che prendere atto della doppia dichiarazione e registrarla.