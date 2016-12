Champions d'Asia: Lippi trionfa, Guangzhou campione

19:21 - Il Guangzhou Evergrande di Marcello Lippi ha vinto la Champions d'Asia per la prima volta nella sua storia. Alla squadra cinese è bastato pareggiare 1-1 la finale di ritorno contro il Seul, dopo che il match d'andata in Corea era terminato 2-2. Il tecnico viareggino, che aveva già vinto la Uefa Champions League nel 1996 sulla panchina della Juventus, può festeggiare il triplete: con il suo Guangzhou aveva già vinto campionato e coppa cinese.

Si gioca in uno Yuexiushan Stadium completamente esaurito. I tifosi del Guangzhou, vestiti con la maglia della loro squadra del cuore, formano una vera e propria muraglia rossa sulle tribune e il colpo d'occhio è sensazionale. Il primo tempo è un monologo della squadra di Lippi, che sfiora il gol in più occasioni soprattutto grazie alle iniziative di Elkeson e Conca, i suoi due uomini migliori. Ma il Seul si salva, anche con un pizzico di foruna, e si va al riposo sullo 0-0.

Stesso copione nella ripresa e al 58' il Guangzhou passa in vantaggio. Muriqui fa partire un contropiede e serve in velocità Elkeson che aggancia in corsa, entra in area e segna con un piattone di destro. Lippi esulta in panchina, ma quattro minuti più tardi il Seul pareggia: Damjanovic sfrutta un assist di Escudero e batte Cheng con un destro a fil di palo. Tutto riaperto, l'ultima mezz'ora è da brividi perché a questo punto ai coreani basta un altro gol per mettere le mani sulla Champions. I tifosi del Guangzhou tremano all'84', quando Yoon fa partire un diagonale che termina di poco a lato.

Dopo tre minuti di recupero arriva il fischio finale: in campo e sulle tribune esplode la festa, il Guangzhou Evergrande di Marcello Lippi è sul tetto d'Asia. La formazione cinese guadagna inoltre il diritto di partecipare al prossimo Mondiale per club in programma a dicembre in Marocco: se dovesse riuscire a eliminare i campioni d'Africa ai quarti, in semifinale se la vedrebbe con il Bayern Monaco di Pep Guardiola.



LE PAROLE DI LIPPI

''Sono orgoglioso di essere l'unico allenatore ad aver vinto due Champions in due continenti diversi. Dedico la vittoria della Champions asiatica alla mia famiglia e a Alex Del Piero, un grandissimo campione, un onore averlo avuto come mio giocatore'', ecco Marcello Lippi subito dopo il trionfo.

''Tutte le mie vittorie sono sempre state dedicate alla mia famiglia, che peraltro adesso vedo poco, due o tre volte all'anno''. Lippi è raggiante per questo nuovo successo in carriera e si gode l'entusiasmo dei tifosi per una vittoria che ha portato non solo lo Guangzhou ma l'intera Cina sul proscenio del calcio internazionale.

''Questa vittoria dà sensazioni grandissime, qui c’è la festa di 70mila tifosi venuti allo stadio vestiti di rosso, il colore della nostra squadra. E' qualcosa che spinge ad avere ancora voglia di lottare. E' un successo non casuale, ma frutto di tanto lavoro. L'allenatore deve trasmettere voglia di fare e lavorare a un club che vuole diventare grande''.