Champions d'Asia: Lippi ipoteca il trionfo 

15:53 - Il Guangzhou Evergrande di Marcello Lippi ha pareggiato 2-2 la finale d'andata della Champions League asiatica sul campo dei sudcoreani del Seul. La formazione cinese, sotto di un gol dopo pochi minuti, ha ribaltato il risultato con Elkeson e Gao Lin, per essere poi raggiunta nel finale. Il match di ritorno è in programma in Cina il 9 novembre: alla squadra di Lippi potrebbe bastare anche un pari per laurearsi campione d'Asia per la prima volta.

Avvio shock per il Guangzhou, trafitto alla prima disattenzione difensiva: all'11' Escudero scatta in profondità sulla trequarti sfruttando una punizione battuta rapidamente e batte Zeng Cheng in uscita. La squadra di Lippi accusa il colpo, lo stadio di Seul diventa una bolgia assordante, ma al 30' ci pensa il bomber Elkeson a raddrizzare il risultato: il brasiliano, lasciato troppo solo dalla difesa dei sudcoreani, va a segno con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Nella ripresa il Guanghou trova il vantaggio al 59' con una zampata da pochi passi di Gao Lin. Dopo avere fallito il gol del 3-1 in almeno un paio di occasioni, la squadra di Lippi subisce la rete del pareggio al minuto 82: è Damjanovic a trafiggere Zeng Cheng con un destro angolato. Ancora brividi nel finale, con il Seul che sfiora addirittura il 3-2, ma finisce in parità. Nel match di ritorno, in programma in Cina il 9 novembre, alla squadra di Lippi basterà vincere con qualsiasi risultato, o pareggiare 0-0 o 1-1, per alzare al cielo la Champions asiatica e succedere nell'albo d'oro ai sudcoreani dell'Ulsan Hyundai.