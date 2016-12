Champions: colpo City, fuori Shakhtar e Benfica

23:36 - L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League regala diverse sorprese. All'Allianz Arena il Bayern subisce la rimonta del Manchester City e perde 3-2 contro gli uomini di Pellegrini. Si rialza il Manchester United, che sconfigge 1-0 lo Shakhtar e lo relega in Europa League: nel gruppo A passa il Leverkusen, vittorioso 1-0 sul campo della Real Sociedad. Qualificato agli ottavi anche l'Olympiacos, va fuori il Benfica.

Si parte da quello che è forse il risultato più ad effetto della serata, ovvero il 3-2 del City in casa del Bayern. Per gli uomini di Guardiola sembra un'altra notte da leccarsi i baffi: in 12 minuti arrivano le reti di Muller e Gotze che mettono in discesa la gara, poi i bavaresi si distraggono e subiscono la rimonta degli inglesi, a segno con Silva (28'), Kolarov (rigore al 59') e Milner (62'). Il gruppo D si chiude comunque con il Bayern al primo posto e il City al secondo; balza invece al terzo posto e guadagna l'Europa League il Viktoria Plzen grazie al successo 2-1 sul Cska Mosca di Honda.



Nel gruppo A va avanti come prima classificata il Manchester United, che batte 1-0 lo Shakhtar Donetsk grazie alla rete di Jones al 67' e obbliga gli ucraini ai sedicesimi di Europa League; a passare come seconda è invece il Bayer Leverkusen, che vince 1-0 sul campo della Real Sociedad grazie alla rete di Toprak al 49'.



Il gruppo B della Juventus fa registrare il quinto successo in sei gare del Real Madrid: la squadra di Ancelotti passa 2-0 in Danimarca coi gol di Modric e Ronaldo (il portoghese raggiunge quota nove reti nel girone e stabilisce un nuovo record), che nel finale fallisce anche un calcio di rigore. Galatasaray qualificato in Europa League a prescindere dal risultato del recupero con la Juventus.



Finale thrilling anche nel gruppo C: al Benfica non basta la vittoria 2-1 sul Psg (reti di Lima e Gaitan che rispondono al vantaggio di Cavani); è l'Olympiacos a qualificarsi come seconda grazie al successo 3-1 (con anche 2 rigori sbagliati) sull'Anderlecht.