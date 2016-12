Champions: Bayern Monaco e Manchester City agli ottavi

11:04 - Sono Bayern Monaco e Manchester City le prime squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions. I bavaresi (D) vincono 1-0 sul campo del Viktoria grazie a Mandzukic e continuano la propria marcia a punteggio pieno in vetta. Al secondo posto c'è il City, che dilaga contro il Cska: 5-2 firmato dalla tripletta di Negredo e dalla doppietta di Aguero. Il Copenaghen fa fuori il Galatasaray e lo agguanta in classifica. Pareggi per Psg e United.

Arriva dalla Danimarca la bella notizia per la Juventus: il Copenaghen sconfigge infatti 1-0 il Galatasaray e tiene apertissimo il discorso qualificazione per la squadra di Conte. Al Parken Stadium il Copenaghen fa dunque un brutto scherzo a Roberto Mancini: i danesi passano al 6' con uno splendido colpo di tacco di Braaten e poi conservano l'1-0 fino al termine della gara. Nel Gruppo B ora la Juventus si ritrova in ultima posizione, ma con due successi gli uomini di Conte volerebbero agli ottavi.



E' il Gruppo D a regalare le prime due qualificate agli ottavi del torneo: sono il Bayern Monaco, che vince 1-0 in casa del Viktoria Plzen grazie al gol di Mandzukic (65'), e il Manchester City, che all'Etihad Stadium si sbarazza senza problemi del Cska Mosca: 5-2, decidono la doppietta di Aguero e la tripletta di uno scatenato Alvaro Negredo (doppio Doumbia per i russi).Fallisce l'appuntamento invece il Psg, che si fa bloccare sull'1-1 al Parco dei Principi dall'Anderlecht e non trova il quarto successo consecutivo: alla rete a sorpresa di De Zeeuw al 68' risponde due minuti più tardi il solito Ibrahimovic, a poco serve l'espulsione di Kljestan all'82'. Nello stesso girone l'Olympiacos batte 1-0 (Manolas al 13') il Benfica, sale a 7 punti e mette una buona ipoteca sulla qualificazione.



Doppio 0-0 invece nel Gruppo A, uno dei più equilibrati della competizione: il Manchester United sbaglia anche un rigore con Van Persie e a San Sebastian non va oltre il pari a reti bianche contro la Real Sociedad. Senza reti anche tra Shakhtar e Bayer Leverkusen, ora rispettivamente a 5 e 7 punti.