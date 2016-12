Champions: Arsenal-Dortmund, sfida tra le belle d'Europa

15:41 - Oltre a Milan-Barcellona e Marsiglia-Napoli, il martedì di Champions League offre diverse sfide di grande fascino. Il match di cartello è senz'altro Arsenal-Borussia Dortmund: la capolista della Premier, protagonista di un brillante avvio di stagione, contro i vice campioni d'Europa. Lo Zenit di Luciano Spalletti non può permettersi un altro passo falso sul campo del Porto, mentre il Chelsea di José Mourinho fa visita allo Schalke 04.

L'Arsenal di Arsene Wenger è senza dubbio la sorpresa di questo avvio di stagione. Capolista sia in campionato che nel girone F di Champions, la squadra inglese riceve il Borussia Dortmund, secondo nella Bundesliga a -1 dal Bayern capolista e reduce dalla risicata vittoria casalinga sull'Hannover, piegato solo grazie a un rigore di Reus in avvio di gara. I Gunners arrivano invece dalla convincente vittoria sul Norwich (4-1), che ha fatto parlare soprattutto per lo straordinario gol dell'1-0 realizzato da Wilshere al termine di un'azione tutta di prima in tandem con Giroud. All'Emirates si sfideranno le due squadre al momento più divertenti da vedere in Europa: lo spettacolo è garantito.

Non può più sbagliare lo Zenit San Pietroburgo di Luciano Spalletti, impegnato sul campo del Porto. In caso di sconfitta i russi, terzi nel girone G a -5 dall'Atletico Madrid capolista (di scena in casa dell'Austria Vienna) e a -2 dai portoghesi, comprometterebbero le loro speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Il Chelsea di Mourinho proverà l'aggancio allo Schalke capolista del girone E: il tecnico portoghese non ha portato in Germania Ashley Cole, lasciato a riposo in vista del big match di campionato con il Manchester City in programma sabato prossimo. Nello stesso girone il Basilea riceve lo Steaua Bucarest di Piovaccari, Celtic-Ajax (gruppo H) completa il quadro di giornata.