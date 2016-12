Champions: Allegri prepara la sorpresa Robinho (fuori Balo)

16:56 - Il Milan è ormai di casa al Camp Nou. E' la quarta volta in pochi anni che i rossoneri scendono in campo da vittima sacrificale, tra gironi, ottavi o quarti di finale di Champions League. Il sorteggio anche in questa stagione non ha fatto mancare la "partitella in famiglia" con annesse battute da una parte e dall'altra, ma mai come in questo caso l'impresa sembra proibitiva. Il Barcellona vola in campionato, il Milan arranca e - stando alle parole di Allegri - "sta vivendo il periodo peggiore" degli ultimi anni. Per questo fare risultato a Barcellona è ancora di più una mission impossible. Per farlo, Allegri cambia modulo e, indiscrezione, medita di schierare Robinho e non Balotelli.

Insomma Allegri dovrà studiarla bene per fare uno sgambetto alla squadra numero 1 nel ranking Uefa. Un'impresa riuscita a pochi in generale, ancora meno in terra catalana. Ma non impossibile in assoluto. Certo, le speranze purtroppo per i colori rossoneri sono al minimo storico, ma in passato squadre come il Rubin Kazan (vittorioso 2-1) o il Celtic (capace di tenere la parità fino a pochi minuti dallla fine) ci sono andate vicine. Anche il Milan, tolte le ultime due imbarcate, riuscì a strappare un 2-2 un paio di stagioni fa. Era un altro Milan, certo, Thiago Silva e Ibrahimovic tanto per citarne due. Ma sarà lo stesso Milan che non più tardi di due settimane fa è riuscito a spaventare i blaugrana strappando un 1-1 frutto di orgoglio, impegno e dedizione. Proprio quello che in campionato sembra mancare.

Il tecnico dunque sta pensando a una formazione più coperta, con quattro centrocampisti davanti alla difesa e Kakà a supporto di Balotelli per creare quei contropiedi che anche nella passata stagione avrebbero potuto essere letali, se non fosse che il pallone buono - quello che al Camp Nou ti arriva una volta sola - capitò ai piedi inesperti di Niang che centrò il palo. Qualche numero, insomma, il Milan ce l'ha. Ma tutti dovranno dare qualcosa in più. Quel qualcosa che nelle partite di Champions per ora non è mai stato fatto mancare. Al resto penserà la musichetta classica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (4-3-3): Valdes; Dani Alves, Piqué, Puyol, Adriano; Xavi, Busquets, Iniesta; Sanchez, Messi, Neymar A disp.: Pinto, Montoya, Mascherano, Fabregas, Song, Tello, Pedro. All.: Martino

Milan (4-4-1-1): Abbiati; Abate, Mexes, Zapata, Constant; Poli, Montolivo, De Jong, Muntari; Kakà; Robinho. A disp.: Coppola, Zaccardo, Bonera, Birsa, Emanuelson, Balotelli, Matri. All.: Allegri