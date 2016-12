Champions, Agnelli ospita Perez: a tavola Juve-Real finisce pari

15:59 - In attesa che si incrocino sul campo Tevez e Cristiano Ronaldo, Juventus-Real ha avuto il suo prologo questo pomeriggio a tavola. In un circolo esclusivo in piazza San Carlo a Torino, Andrea Agnelli e Florentino Perez, accompagnati da Beppe Marotta ed Emilio Butragueño, hanno pranzato assieme stemperando così la tensione pre-gara. All'uscita nessun commento: troppo alta la posta in palio in una partita crocevia per il cammino bianconero in Champions.