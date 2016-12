Cerci: "Tornerei alla Roma: sono pronto per il salto di qualità"

15:16 - Il mercato, la Champions ma anche i Mondiali in Brasile. C'è tutto nelle parole di Alessio Cerci, intervistato in esclusiva per Tiki Taka da Giorgia Rossi. Ma mercato, dicevamo, a partire dalla Roma, suo vecchio amore: "Non è un segreto che in futuro mi piacerebbe tornare alla Roma, l’ho detto anche quando ero in Nazionale. Per la Champions mi sento pronto, come potrei non sentirmi pronto a 26 anni? Sono maturato, penso sia il momento giusto per fare il salto di qualità".

Dal mercato ai Mondiali: “In Nazionale la concorrenza la vivo con serenità, perché sono consapevole delle mie qualità e dei miei mezzi. L’Italia è strutturata in modo tale che può vincere: ha giocatori con l’esperienza giusta per affrontare la competizione e non avrà paura di nessuno. Giocherà per vincere”. Quando gli viene chiesto un commento sulla sua prima parte di stagione e sul suo rapporto con mister Ventura, Cerci dichiara: “Indubbiamente la stagione è iniziata bene, ho avuto un bel approccio fin dall’inizio. La voglia di arrivare, anche in vista del Mondiale, mi ha portato a dare il meglio di me. Con Ventura il rapporto è genuino: non è che lui mi tratti meglio degli altri, anzi a volte mi tratta pure peggio, perché da me pretende tanto e quando non do il 100% me lo dice”.

Infine, a proposito del derby di ritorno contro la Juventus, Cerci dichiara: “All’andata abbiamo fatto una buona partita, ma alla fine la Juventus ha vinto anche con merito. Noi speriamo di rifarci nel ritorno, per il gruppo e per i tifosi granata. Per me segnare in quella partita sarebbe un sogno, i tifosi ce lo chiedono sempre perché è un successo che manca da tempo”.