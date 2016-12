Celtic, Lennon: "In casa non ci batte nessuno"

Neil Lennon si appresta ad affrontare un Milan in crisi ma non vuole fidarsi. Alla vigilia della sfida di Champions coi rossoneri, il tecnico del Celtic ha parlato in questi termini dell'avversaria: "Resta un'ottima squadra - le sue parole - , nonostante il momento difficile in campionato. Noi attaccheremo dall'inizio, in casa non ci batte nessuno e poi ce lo chiedono i nostri tifosi. Vedremo se il Milan ci concederà di farlo". Lennon analizza così il momento duro del Milan: "Hanno la possibilità di qualificarsi e fino ad ora in Champions hanno ottenuto dei buoni risultati, poi il campionato è un'altra cosa. Sarà una grande sfida e i miei giocatori devono essere orgogliosi di poterla vivere. Noi però - conclude Lennon - fino ad ora abbiamo sempre giocato bene, a parte il primo tempo ad Amsterdam. Lo faremo anche stavolta".