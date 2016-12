Celtic, James Forrest arrestato e poi in campo contro il Milan

16:59 - Dopo la sconfitta col Milan e l'addio alla Champions League, da Glasgow rimbalza un particolare surreale sull'impiego di James Forrest. Poche ore prima del match con i rossoneri, il laterale del Celtic è stato arrestato con l'accusa di molestie sessuali e atti contrari alla decenza pubblica e rilasciato appena in tempo per scendere in campo al Celtic Park. Il 22enne è stato rimesso in libertà perché non c'erano prove per convalidare l'arresto.

Questione di ore, certo, ma con un tempismo perfetto. Stando a quanto riferito da un portavoce della polizia locale, Forrest è "finito in manette" in relazione ad alcune sue "performance" risalenti alla notte del 9 novembre scorso nei pressi di un ristorante di Prestwick, città natale del calciatore nel South Ayrshire. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'accaduto. L'unica cosa certa è che l'esterno del Celtic, uno dei punti di forza dei biancoverdi e convocato regolarmente alla vigilia da Lennon, è riuscito a scendere in campo contro il Milan. Efficienza scozzese o occhio di riguardo?