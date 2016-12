Catania, De Canio replica a Conte: "Chiellini è stato molto scorretto"

17:28 - Botta e risposta, Conte attacca e De Canio risponde. L'argomento è quello che da mercoledì sera divide Juventus e Catania, vale a dire il fallo di Chiellini su Bergessio costato all'argentino la rottura del perone. "Chiellini non è un giocatore cattivo ma ha commesso un intervento molto scorretto: deve imparare da queste situazioni. Conte deve chiaramente difendere un suo giocatore ma in questo caso non ce n'era bisogno, purtroppo parlano i fatti".

PULVIRENTI ATTACCA CONTE

"Invece di parlare di igiene orale Antonio Conte vada a rivedersi le immagini della partita. Dal suo labiale, si capisce chiaramente come, dopo il fallo di Giorgio Chiellini, il tecnico si avvicini a Gonzalo Bergessio dicendo che il suo giocatore andava buttato fuori". Lo afferma il presidente del Catania, Antonino Pulvirenti, all'ANSA, osservando che "la banalità delle dichiarazioni" del tecnico della Juventus, "è pari alla sua arroganza''.

