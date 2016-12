Cassano: "La Nazionale? Prandelli non mi chiama da un anno e mezzo e non so il motivo"

15:27 - "Al Brasile ci penso, è un bellissimo paese: andarci in vacanza direi di sì, per altro la vedo molto, molto dura". Così Antonio Cassano sul possibile ritorno in Nazionale. "E' un anno e mezzo che Prandelli non mi chiama: se in un anno e mezzo ha chiamato tutti tranne me avrà qualche motivo per la testa che non capisco e non conosco - va all'attacco in un'intervista esclusiva a Tiki Taka, in onda lunedì alle 24 su Italia 1 - Pazienza: non piangerò".

Il nome di Cassano in azzurro è tornato alla ribalta dopo le ultime ottime prestazioni di Fantantonio con la maglia del Parma. E' stato il suo stesso allenatore Donadoni a sponsorizzarlo. L'attaccante non è più stato convocato da Prandelli dopo gli Europei 2012 in Polonia e Ucraina, conclusi con il secondo posto dietro alla Spagna.



Nell'intervista l'attaccante del Parma parla anche di Francesco Totti, di Mario Balotelli, di Walter Mazzarri e di Inter. L'appuntamento è lunedì sera nel corso di Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo.