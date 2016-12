Cassano, cento gol e un messaggio a Prandelli: al Mondiale voglio esserci

18:57 - Tutti lo aspettavano al varco e lui non si è fatto trovare impreparato. Anzi. Dopo aver sbattuto la porta di Inter e Milan, perdendo anche la maglia azzurra, Antonio Cassano sembrava destinato a una tranquilla vita di provincia e invece no. Vuole essere ancora protagonista ai massimi livelli. Il gol capolavoro contro il Bologna, il numero cento della carriera in A, è il suo biglietto da visita per Prandelli. Come per dire: "Al Mondiale voglio andarci anche io".

E il suo attuale allenatore, Roberto Donadoni, lo sponsorizza. "Dipenderà ovviamente molto da lui, ma se continuasse così sarebbe difficile per Prandelli non accorgersene. Io so che lui ci tiene tanto, vedremo cosa succederà", le parole del mister gialloblù. L'unica nota negativa di una giornata da ricordare è la frattura al naso, conseguenza di uno scontro con il compagno di squadra Sansone. Nulla di grave, anche se è prevista l'operazione, ma c'è il rischio che debba saltare il prossimo impegno di campionato. Proprio contro l'Inter...

Sarebbe la prima volta in questa stagione, finora ineccepibile. "Fantantonio" è partito titolare in tutte le 14 partite fin qui disputate, giocando complessivamente 1.136 minuti, con sei gol e tre assist all'attivo. Mica male per un 31enne dato per finito troppe volte. Che faccia sul serio lo dimostrano anche i circa dieci chili persi dall'inizio della stagione ad oggi: quando si è presentato in ritiro in estate pesava 91 kg, oggi è arrivato a poco più di 80. Insomma, ci sta mettendo anima e corpo per organizzare un'estate diversa dal solito: quella brasiliana.