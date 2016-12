Casillas al Barcellona? E' caos a Madrid

18:00 - Per ora è più una fantasia che altro ma se dovesse andare in porto il trasferimento della 'bandiera' del Real Madrid, Iker Casillas, al Barcellona oscurerebbe anche il trasferimento choc di Luis Figo del 2000 dai blaugrana ai merengues. Eppure la possibilità esiste. Almeno a leggere i media spagnoli che riferiscono di un pressing sul portiere del Real di diversi giocatori del Barça nonché compagni di squadra in Nazionale.







L'ultimo in ordine di tempo sabato scorso al Camp Nou, complice il 'Clasico' e l'ennesima panchina per il portiere campione del mondo e d'Europa. Una scelta, l'ennesima da un anno a questa parte per Casillas, che ha indotto diversi giocatori del Barça (Jordi Alba, Fabregas, Pique, Iniesta) a farsi sotto con proposte più o meno dirette, vista anche la necessità in casa Barcellona di trovare un sostituito a Victor Valdes, che ha annunciato la fine della sua avventura in Catalogna a fine stagione. "Iker, vieni con noi a Barcellona", le parole a metà tra il serio e il faceto dei blaugrana - riferisce 'Mundo Deportivo' - che hanno trovato un Casillas a metà tra l'imbarazzato e il divertito.



Fantasie a parte, in molti in casa Barcellona sanno che qualsiasi trasferimento lungo l'asse Madrid-Barcellona è quasi impossibile. Anche perché mai Florentino Perez acconsentirebbe a un'operazione del genere che gli inimicherebbe gran parte del tifo. Mai e poi mai il numero 1 dei blancos potrebbe avvalorare un'operazione coma accaduta con Samuel Eto'o, che lasciò il Bernabeu per andare a giocare e vincere titoli su titoli con l'eterna nemica.