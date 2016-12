Carlos Tevez ha già la Juve nel cuore: "E' una grande famiglia"

16:34 - La maglia della Juventus l'ha indossata poche volte, ma Carlitos Tevez è già un bianconero doc. "La Juve è come una grande famiglia. Andiamo tutti molto d’accordo. Tra i compagni, con i tifosi, con la gente, ci troviamo tutti bene. Questo gruppo è una vera squadra che cresce giorno dopo giorno", ha spiegato l'argentino. "Non mi pesa indossare la maglia numero 10, non ci penso", ha poi aggiunto l'Apache.

L'Apache si confessa sulle pagine di Hj Magazine. Una lunga intervista, che spazia dal calcio alla musica e che svela alcuni segreti dell'attaccante della Juventus. L'ambiente bianconero l'ha conquistato subito, dentro e fuori dal campo. Dopo l'esperienza a Manchester, a Torino Tevez si trova bene: "A livello culturale, il modo di vivere italiano è molto più vicino a quello argentino: si dà grande importanza alla famiglia, si mangia tutti insieme, si sta uniti, si fa amicizia con facilità, che tu sappia o no la lingua. Qui cercano sempre di capirti".



Un'idea dell'Italia e del calcio italiano l'argentino se l'era fatta, ma poi ha trovato un'altra realtà. "Pensavo che il calcio italiano fosse lento, senza corsa e facile, ma ora posso dire che non è affatto così. Penso che sia il tipo di calcio più difficile in cui ho giocato. Si curano moltissimo i dettagli. Si lavora tantissimo anche a livello fisico e tattico. Credo che sia l’esatto contrario di ciò che immaginavo".



Quanto invece al peso della maglia numero 10, l'Apache non ha dubbi: "Non penso a queste cose. Sarebbe come se volessi mettermi ancora più pressione. E sotto pressione si può giocare bene, ma si può anche giocare male". In campo Tevez ora cerca di lasciare le pressioni alle spalle e di divertirsi: "Sto cercando di tornare a sorridere durante le partite. Col tempo l'allegria si smorza, si perde un po' l’entusiasmo dei campetti di calcio in terra che ti porti dentro, e che è stato ciò che ti ha fatto diventare importante".



Carlitos, dunque, pensa soprattutto al presente: "Il mio sogno è adesso. È oggi. È stare nella Juve, vivere questo presente stupendo. Non posso chiedere di più. Lo vivo giorno dopo giorno. Desidero ciò che ho, stare nella Juve, sentirmi bene, vivere il momento che sto vivendo. Per questo bisogna continuare a lavorare, per andare avanti così". Quanto al futuro, a Tevez infine gli interessi non mancano al di fuori del calcio. Golf, musica, motori e abbigliamento sono la sua passione. Tutto affrontato sempre con la solita grinta.