Capital One Cup: tris City, Chelsea beffato a Sunderland

10:12 - Missione compiuta per il Manchester City, eliminazione amara per il Chelsea. Nei quarti di Capital One Cup gli uomini di Pellegrini vincono 3-1 a Leicester col gol di Kolarov e la doppietta di Dzeko e accedono così alla semifinale dove incontreranno la vincente di United-Stoke. Beffati invece i Blues di Mourinho, ko 2-1 nei supplementari a Sunderland: all'autorete di Cattermole risponde Borini all'88' e decide al 118' il sigillo di Ki Sung-Yong.

Pubblico delle grandi occasioni al King Power Stadium dove il Leicester, squadra di Championship reduce dal successo col Fulham, affronta il blasonato Manchester City. L'entusiasmo del tifo di casa è subito smorzato da Kolarov che al minuto 8 inventa una deliziosa punizione mancina che s'insacca sotto l'incrocio. Il raddoppio è firmato Dzeko che in chiusura di primo tempo spinge di testa in rete un cross di Milner. Terzo gol confezionato al 53' dagli stessi interpreti: cross basso di Milner dal fondo e piattone vincente di Dzeko all'altezza del dischetto. Nel finale il gol della bandiera di Dyer (77') serve solo a rendere meno amaro il passivo.Entusiasmo anche allo Stadium of Light: il Sunderland, fanalino di coda della Premier, ospita il Chelsea di Mourinho. Primo tempo senza reti, ma avvio di ripresa col botto: al 46' infatti, sul cross da destra di Azpilicueta, arriva in scivolata Cattermole che - nel tentativo di anticipare Lampard - deposita la sfera nella sua porta. I Blues sembrano in grado di portare in fondo il risultato ma all'88' Fabio Borini, entrato 10 minuti prima, deposita in rete da distanza ravvicinata avventandosi su una palla vagante scaturita da un'azione di Altidore. Nei supplementari sale in cattedra anche un altro italiano, Giaccherini, ma il gol vittoria lo sigla il coreano Ki Sung-Yong al 118' con un destro rasoterra da centro area: Sunderland in semifinale contro la vincente di Tottenham-West Ham.