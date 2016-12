Capital One Cup: passa lo United, Tottenham fuori

10:26 - Il Manchester United non sbaglia e conquista il pass per la semifinale di Capital One Cup, la Coppa di Lega inglese, mentre il Tottenham, con Tim Sherwood in panchina al posto dell'esonerato Villas Boas, perde 2-1 in casa col West Ham e viene eliminato. Nel prossimo turno i Red Devils avranno il derby col City mentre dall'altra parte del tabellone gli Hammers se la vedranno col Sunderland: in palio la finale di Wembley.

Al Britannia Stadium la partita viene anche interrotta nel primo tempo poco prima della mezzora per una grandinata con anche vento forte mentre nella ripresa lo United parte deciso e al 62' passa con l'1-0 firmato da un gran tiro di Young. Poi, dopo aver contenuto il ritorno dello Stoke, la squadra di Moyes raddoppia con Evra al 78' con un bel tiro a giro dove Sorensen non può arrivare e blinda la vittoria. A White Hart Lane ci si aspettava una scossa con l'esonero di Villas Boas e l'arrivo in panchina di Tim Sherwood e invece il Tottenham incassa un altro stop interno e deve dire addio alla Coppa di Lega. Accade tutto nella ripresa: al 67' gli Spurs passano in vantaggio con un gran gol di Adebayor che col destro devia sotto la traversa il traversone da sinistra di Defoe. Ma il West Ham non ci sta e all'80' pareggia con Jarvis che riceve solo sul secondo palo e insacca. Quando i supplementari sembrano certi ecco la doccia gelata firmata Maiga che all'85' svetta sul cross da destra di Diame e mette la sfera dove Lloris non può arrivare.