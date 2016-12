Caos Sampdoria, i tifosi a Garrone: "Indegno"

18:00 - Il ko interno col Sassuolo ha lasciato il segno. I tifosi della Sampdoria hanno dato vita nel pomeriggio ad una pesante contestazione nei confronti della proprietà: "Garrone indegno, lascia e ti applaudiamo noi", lo striscione esposto a Bogliasco dal gruppo "Struppa 86". Presi di mira anche la squadra (in particolare il capitano Daniele Gastaldello) al momento dell'ingresso in campo per l'allenamento. Salvato dalle critiche dei tifosi il tecnico Delio Rossi: a lui alcuni tifosi hanno chiesto di dimettersi, ma solo perché non merita una squadra di questo livello. L'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Carlo Osti hanno comunque scelto di osservare da vicino l'allenamento per testimoniare il loro supporto alla squadra. In attesa che passi la tempesta.