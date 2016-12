Campagnaro fa arrabbiare l'Inter. Nel futuro Schar e Jorginho

18:13 - L'esito degli esami parla di un piccolo risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. Niente di che, anzi, tutto sommato una "sentenza" positiva dato che si temeva, e non poco, lo stiramento. Il nuovo stop per Hugo Campagnaro ha però fatto infuriare l'Inter secondo cui il problema è la conseguenza della trasferta del giocatore con la propria nazionale. Trasferta per la quale era già partito con qualche acciacco.

Fatto sta che il giocatore, fondamentale per la difesa di Mazzarri, non sarà a disposizione nemmeno per la partita contro il Verona. Notizia che il tecnico nerazzurro non ha preso bene affatto. Intanto, mentre si attende di capire se Thohir sarà a San Siro per assistere alla gara contro l'Hellas, gli emissari di mercato interisti sono al lavoro per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. I giocatori finiti nel mirino dell'Inter sono due: Schar e Jorginho. Il difensore del Basilea, che piace moltissimo anche al Borussia Dortmund, è stato visionato dagli uomini di Mazzarri nel match di Champions tra Steaua e Basilea. Schar ha fatto una volta ancora un'ottima impressione e resta quindi un obiettivo sensibile dell'Inter che sta provando ad accelerare i tempi per battere la concorrenza. La sua valutazione è di 6-7 milioni. Per il centrocampo, invece,l'uomo buono è Jorginho del Verona. Il giocatore di Mandorlini piace molto a Mazzarri soprattutto per la grande duttilità tattica e per la capacità di farsi sentire sia in fase difensiva che sotto rete (già 5 gol in questa prima parte di campionato). Le sue doti, però, sono sotto gli occhi di tutti e il Verona ha per questo alzato la mira facendo lievitare il costo del suo cartellino fino a quota 10 milioni.