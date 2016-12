Camerun, Eto'o accusa: "Complotto contro di me"

10:18 - Una dura accusa dell'attaccante del Chelsea, Samuel Eto'o, scalfisce la tranquillità nel ritiro del Camerun in vista del ritorno della sfida con la Tunisia per i playoff mondiali. Un complotto contro di lui secondo Eto'o: "I miei compagni hanno deciso di non passarmi la palla". Un'accusa a cui ha fatto seguito una decisione: "Per questo contro la Tunisia, all'andata, ho giocato a centrocampo. Così mi costruisco le azioni da solo".

Sarebbe proprio questo il motivo per cui in passato l'attaccante ex Inter decise di non giocare più per la nazionale. Una decisione ritrattata solo con la chiamata diretta del presidente camerunese capace di convincerlo a tornare a vestire la maglia del suo Paese. A smorzare i toni in ogni caso ci ha provato il ct del Camerun, Volker Finke: "Non ho visto niente di tutto questo. Ci sta qualche contrasto all'interno della squadra e in campo, ma non si è trattato di un complotto contro Eto'o".